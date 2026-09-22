Đổi hệ sinh thái với Galaxy Z Fold8 dễ hơn bạn nghĩ

Từ nỗi lo mất dữ liệu đến việc phải làm quen với hệ điều hành mới, trải nghiệm thực tế với Galaxy Z Fold8 cho thấy việc đổi hệ sinh thái có thể đơn giản hơn nhiều người vẫn nghĩ.

Xóa bỏ nỗi lo chuyển dữ liệu sang máy mới

Công việc truyền thông khiến Xuân Yến (26 tuổi, Hà Nội) thường xuyên phải xử lý nội dung ngay trên điện thoại, từ đọc tài liệu, kiểm tra hình ảnh đến trao đổi với đồng nghiệp. Đây là lý do cô chú ý Galaxy Z Fold8. Màn hình lớn khi mở ra cho phép xem nhiều nội dung hơn hoặc chạy 2 ứng dụng cùng lúc. Khi gập lại, thiết bị vẫn có thể sử dụng như smartphone thông thường.

Trước khi dùng Galaxy Z Fold 8, Xuân Yến từng hình dung việc chuyển sang hệ điều hành khác sẽ mất nhiều thời gian sao lưu dữ liệu. Thực tế đơn giản hơn khá nhiều. Xuân Yến chỉ cần quét mã QR trên Fold8, chọn những gì muốn chuyển rồi đặt 2 thiết bị cạnh nhau. Smart Switch tự thực hiện quá trình truyền dữ liệu không dây mà không cần chuẩn bị cáp hay cài thêm ứng dụng trên điện thoại cũ.

Smart Switch cho phép chuyển dữ liệu sang Galaxy Z Fold8 không dây, bắt đầu đơn giản bằng thao tác quét mã QR.

Không chỉ ảnh, video, danh bạ hay tin nhắn, Smart Switch còn chuyển được một số dữ liệu mà Xuân Yến ban đầu không nghĩ tới như mật khẩu và passkey đã lưu, lịch sử cuộc gọi hay một số thiết lập cá nhân.

“Tôi chuẩn bị tâm lý sẽ mất cả buổi, cuối cùng gần như chỉ quét QR rồi chờ. Khoảng nửa tiếng sau quay lại, nhiều thứ đã ở đúng chỗ trên máy mới rồi”, Xuân Yến nói.

Không nhiều khác biệt về thao tác sử dụng

Minh Hân (30 tuổi, TP.HCM) bắt đầu cân nhắc Galaxy Z Fold8 sau nhiều năm sử dụng một kiểu smartphone. Nhưng sự quen thuộc với điện thoại cũng là thứ khiến Hân chần chừ. Anh từng nghĩ đổi hệ điều hành đồng nghĩa phải dành vài tuần học lại cách sử dụng điện thoại.

Giao diện và cách sử dụng ứng dụng phổ biến trên 2 nền tảng ngày càng có nhiều điểm tương đồng.

Thực tế, khác biệt ít hơn anh hình dung. Thao tác điều hướng bằng cử chỉ trên Fold8 khá tương đồng, còn ứng dụng Hân sử dụng hàng ngày vẫn có giao diện và cách sử dụng quen thuộc.

Điểm Hân thấy hữu ích trong giai đoạn này là Gemini Live. Ứng dụng có thể giao tiếp bằng tiếng Việt và hiểu nội dung đang hiển thị trên màn hình. Khi chưa biết một tính năng ở đâu hoặc một tùy chọn có tác dụng gì, Hân có thể hỏi ngay trên máy thay vì tự tìm trên menu hay tìm hướng dẫn trên mạng.

Gemini Live hỗ trợ tiếng Việt và có thể hiểu nội dung trên màn hình để hướng dẫn người dùng khi cần.

“Tôi nghĩ đổi hệ sẽ mất khá lâu mới quen, nhưng thứ tôi dùng hàng ngày không khác quá nhiều. Còn chỗ nào chưa hiểu có thể hỏi Gemini luôn. Sau vài ngày, tôi gần như không còn cảm giác đang phải học lại cách dùng điện thoại”, Hân chia sẻ.

Ứng dụng Mẹo trên Galaxy Z Fold8 giúp người dùng mới nhanh chóng làm quen và khai thác hiệu quả tính năng đặc trưng của màn hình gập.

Tương thích với AirDrop

Hoàng Trung (28 tuổi, Hà Nội) quan tâm smartphone từ trước nhưng trọng lượng và kích thước của nhiều mẫu máy gập khiến Trung cảm thấy chúng chưa phù hợp để sử dụng. Galaxy Z Fold8 khiến anh suy nghĩ lại. Máy có trọng lượng 201 g, nhẹ hơn đáng kể nhiều smartphone gập mà Trung từng cân nhắc, thậm chí không chênh lệch nhiều một số smartphone dạng thanh cao cấp. Với anh, đây là lúc lợi thế của màn hình lớn có thể gập lại đủ để đánh đổi thói quen sử dụng duy trì nhiều năm.

Điều Trung vẫn băn khoăn nằm ở người xung quanh. Trong công việc, Trung thường xuyên nhận ảnh và tài liệu trực tiếp từ điện thoại của đồng nghiệp. Anh có thể tự đổi thiết bị, nhưng không thể yêu cầu cả nhóm thay đổi cách làm việc chỉ vì bản thân chuyển sang hệ sinh thái khác.

Quick Share trên Galaxy Z Fold8 cho phép chia sẻ trực tiếp hình ảnh, video và tài liệu với thiết bị thuộc hệ sinh thái khác.

Thực tế, thói quen này không nhất thiết phải thay đổi. Quick Share trên Galaxy Z Fold8 hiện có thể tương thích trực tiếp với AirDrop, cho phép Trung gửi và nhận ảnh, video hay tài liệu với thiết bị thuộc hệ sinh thái cũ mà không cần cài thêm ứng dụng trung gian.

“Tôi cứ nghĩ đổi máy sẽ mất AirDrop. Nhưng thực tế mọi người vẫn gửi như cách họ quen dùng, còn tôi nhận bằng Quick Share. Việc tôi đổi điện thoại không làm người xung quanh phải đổi theo”, Trung chia sẻ.

Trước đây, lựa chọn smartphone đôi khi không chỉ phụ thuộc vào thiết bị. Dữ liệu đã tích lũy, thói quen sử dụng hay cách kết nối với người xung quanh có thể khiến người dùng tiếp tục gắn bó với một hệ sinh thái, ngay cả khi họ hứng thú với sản phẩm khác.

Ranh giới đó đang dần mờ đi. Dữ liệu có thể được chuyển dễ dàng hơn, ứng dụng phổ biến hoạt động trên nhiều nền tảng, còn cách chia sẻ vốn từng bị giới hạn trong từng hệ sinh thái cũng bắt đầu tương thích với nhau.