Đổi giờ cao điểm, ngành nào tăng tiền điện, ngành nào được lợi?

Doanh nghiệp sản xuất thép có thể tăng gần 9% tiền điện

Bộ Công thương vừa công bố kết quả đánh giá tác động của việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm sử dụng điện đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh.

Theo đó, việc đánh giá được thực hiện dựa trên sản lượng điện tiêu thụ năm 2025 của khách hàng, phân bổ lại theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường dự kiến áp dụng. Từ đó, cơ quan quản lý tính toán chi phí tiền điện theo khung giờ mới và so sánh với quy định hiện hành.

Chi phí điện chiếm dưới 10% giá thành sản xuất thép. (Ảnh: Hồng Hạnh).

Bộ Công thương lưu ý, đây là đánh giá tác động tĩnh, dựa trên giả định khách hàng không thay đổi thói quen sử dụng điện.

Trên thực tế, khi áp dụng khung giờ mới, doanh nghiệp có thể điều chỉnh kế hoạch sản xuất, dịch chuyển thời gian sử dụng điện để tránh giờ cao điểm, đặc biệt vào buổi tối. Đây cũng là mục tiêu của việc điều chỉnh khung giờ nhằm giảm tình trạng quá tải hệ thống điện.

Do đó, chi phí tiền điện thực tế có thể khác với kết quả tính toán ban đầu.

Theo kết quả đánh giá, nhóm khách hàng sản xuất sắt, thép chịu tác động lớn nhất trong các nhóm được khảo sát, với mức tăng tiền điện bình quân dưới 9%.

Tuy nhiên, do chi phí điện chiếm dưới 10% giá thành sản xuất thép, Bộ Công thương sơ bộ đánh giá việc điều chỉnh khung giờ không ảnh hưởng nhiều đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đối với khách hàng trồng thanh long, chi phí tiền điện dự kiến tăng bình quân dưới 6%.

Để hạn chế tác động, các hộ trồng thanh long có thể điều chỉnh thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng từ 19h-5h sang 20h-6h sáng hôm sau. Việc dịch chuyển này giúp tránh khung giờ cao điểm mới, đồng thời tận dụng tối đa 6 giờ thấp điểm để giảm chi phí tiền điện.

Cơ sở lưu trú du lịch và trạm sạc xe điện có thể giảm chi phí

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, kết quả tính toán cho thấy chi phí tiền điện có thể tăng dưới 6% nếu chỉ áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm mới.

Tuy nhiên, nhóm khách hàng này được áp dụng cơ chế giá điện riêng theo Nghị quyết 08-NQ/TW, đã được thể chế hóa tại Quyết định 14 năm 2025.

Theo đó, nếu đồng thời áp dụng giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch bằng giá điện sản xuất và triển khai khung giờ cao điểm, thấp điểm mới, chi phí tiền điện của nhóm khách hàng này sẽ giảm so với hiện nay.

Tương tự, nhóm khách hàng sạc xe điện được dự báo có chi phí tiền điện tăng gần 3% khi thay đổi khung giờ.

Tuy nhiên, đây là nhóm khách hàng có khả năng điều chỉnh thời gian sạc để tránh giờ cao điểm, qua đó vừa tiết giảm chi phí, vừa góp phần giảm tải hệ thống điện.

Bên cạnh đó, theo cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định 14 năm 2025, giá điện cho hoạt động sạc xe điện được xác định ở mức giữa giá điện sản xuất và giá điện kinh doanh.

Vì vậy, nếu áp dụng đồng thời cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới và khung giờ cao điểm, thấp điểm mới, chi phí tiền điện của nhóm khách hàng sạc xe điện cũng sẽ giảm so với hiện nay.

Như vậy, theo đánh giá sơ bộ của Bộ Công thương, việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm kết hợp với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới sẽ giúp hai nhóm khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch và sạc xe điện giảm chi phí tiền điện.

Trong khi đó, doanh nghiệp sản xuất sắt, thép và khách hàng trồng thanh long chịu tác động bất lợi hơn. Tuy nhiên, Bộ Công thương đánh giá mức ảnh hưởng không lớn và các khách hàng có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, thời gian sử dụng điện để thích ứng với khung giờ mới.