Đôi giày gắn với 'cú đá phạt lịch sử' của Beckham trở lại

Đôi giày gắn với cột mốc đáng nhớ của David Beckham trở lại ở phiên bản mới. Ảnh: Adidas.

David Beckham và Adidas vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt của Predator, đánh dấu 25 năm kể từ cú đá phạt nổi tiếng của cựu đội trưởng tuyển Anh trong trận gặp Hy Lạp.

Ngày 6/10/2001, Beckham thực hiện cú đá phạt ở những phút cuối trận, giúp Anh giành quyền dự World Cup 2002. Khoảnh khắc này sau đó trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất sự nghiệp Beckham, đồng thời gắn chặt với dòng giày Predator của Adidas.

Sam Handy, Tổng giám đốc Adidas Football, nhận định cú đá phạt cho thấy độ chính xác, sự tự tin và khả năng kiểm soát bóng - những yếu tố định hình di sản của Beckham và dòng Predator trong hơn 30 năm, theo WWD.

Phiên bản David Beckham Predator được Beckham và Adidas đồng thiết kế, lấy cảm hứng trực tiếp từ màu sắc của đôi giày mà ngôi sao bóng đá đình đám một thời sử dụng vào ngày 6/10/2001. Sản phẩm sở hữu mức giá 290 USD (khoảng 7,5 triệu đồng) trên website thương hiệu.

Thiết kế mang 2 màu trắng và đỏ, đồng thời đưa logo Trefoil trở lại. Đây mới là lần thứ 2 logo Trefoil xuất hiện trên một mẫu Predator. Lần trước là phiên bản Predator đặc biệt đầu tiên của Beckham, ra mắt năm 2024. Mẫu giày này bán hết chỉ trong 24 giờ.

Kể từ đó, Trefoil trở thành dấu hiệu quen thuộc trên các mẫu David Beckham Predator. Adidas xem chi tiết này như cầu nối giữa di sản Adidas Originals và một trong những dòng giày bóng đá nổi tiếng nhất của hãng.

David Beckham kết hợp với Adidas mang đôi giày gắn với khoảnh khắc lịch sử trở lại. Ảnh: Adidas.

Ảnh hưởng của Trefoil xuất hiện xuyên suốt thiết kế mới. Ba sọc ở cả mặt trong và mặt ngoài được phủ họa tiết Trefoil lặp lại, tạo điểm nhấn trên thân giày. Logo Beckham được đặt ở phần gót bên ngoài, một logo Trefoil khác được thêu trên phần lưỡi gập.

Phần lưỡi này cũng là một trong những chi tiết đặc trưng của thiết kế. Adidas hoàn thiện nó bằng da đỏ, tạo vẻ ngoài gần nhất với phiên bản Beckham từng sử dụng.

Bên cạnh việc tái hiện thiết kế cũ, Adidas còn đưa vào phiên bản mới một số yếu tố từ Predator Elite FT L-Tech. Đôi giày kết hợp kỹ thuật chế tác da truyền thống với công nghệ hiệu suất hiện đại.

Phần mũi được làm từ da cao cấp, hướng tới cảm giác mềm và khả năng kiểm soát bóng tốt. Phần thân vẫn duy trì cấu trúc nhẹ và những công nghệ hỗ trợ hiệu suất của dòng Predator hiện tại.

Cách làm này giúp đôi giày vừa giữ lại những chi tiết gắn với Beckham, vừa mang diện mạo của một sản phẩm bóng đá đương đại.

Cú đá phạt ngày 6/10/2001 là một trong những khoảnh khắc định hình hình ảnh Beckham trong màu áo tuyển Anh. Với Beckham, khoảnh khắc trên sân bóng này tiếp tục tồn tại trong một lĩnh vực khác. Đó là thời trang thể thao.

Predator vốn đồng hành với Beckham qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp. Phiên bản mới tiếp tục khai thác mối liên hệ đó bằng cách đặt một dấu mốc cụ thể trong lịch sử bóng đá vào trung tâm của thiết kế.

Adidas cũng nỗ lực mở rộng dòng sản phẩm bóng đá trong năm nay. Lionel Messi ghi bàn thắng thứ 17 tại World Cup khi mang đôi Adidas F50 Messi Elite El Último Tango, qua đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Tháng trước, Adidas tổ chức Innovation Day để giới thiệu những sản phẩm mới và sắp ra mắt. Hãng cũng tiếp tục mở rộng dòng Evo SL với Evo SL Laceless, mẫu giày không dây thứ 7 thuộc hệ sản phẩm này.

Song, với dòng Predator, một khoảnh khắc của Beckham vẫn có vị trí riêng. Lần này, danh thủ Anh không cần bước ra sân. Khoảnh khắc năm 2001 được kể lại bằng chính đôi giày từng xuất hiện khi đó.