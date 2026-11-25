Các đội ghe ngo tranh tài cự ly 1.200m nam.

Người dân xem đua ghe Ngo tại khán đài sông Cái Lớn, xã Gò Quao.

Sáng 25/11, trên sông Cái Lớn, đoạn qua xã Gò Quao, các đội ghe Ngo bước vào tranh tài cự ly 1.200m nam. Kết thúc cuộc đua, đội chùa Kôk Stưng 2 (xã Giồng Riềng) giành giải nhì; đội chùa Thôn Dôn 1 đạt giải ba và đội chùa Tà Mum 1 (xã Định Hòa) đoạt giải khuyến khích.

Cùng ngày, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026 bế mạc sau 3 ngày diễn ra. Theo Ban Tổ chức, ngày hội thu hút hơn 250.000 lượt người dân và du khách trong, ngoài tỉnh tham dự.

Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, ngày hội góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quảng bá hình ảnh An Giang đến du khách.

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải đua ghe ngo cự ly 1.200m nam.

Đội ghe Ngo chùa Láng Cát giành giải nhất.