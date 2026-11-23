Kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.025 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào chiều nay (23/11), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 tấm vé đã trúng giải độc đắc trị giá 9.096.555.500 đồng (hơn 9 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.025 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào chiều nay là 09 - 16 - 20 - 28 - 33 và số đặc biệt là 03.

Vietlott tìm được khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35 hơn 9 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là gần 8,2 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.025 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào chiều nay, ngoài giải độc đắc trị giá hơn 9 tỷ đồng, Vietlott còn tìm được 10 vé trúng giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 79 khách hàng trúng giải ba mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 240 người trúng giải tư với trị giá 100.000 đồng/giải, 2.693 khách hàng trúng giải năm trị giá 30.000 đồng mỗi giải và 17.100 vé trúng giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng mỗi giải.