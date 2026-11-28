Theo bài viết đăng trên Malay Mail ngày 10/11/2026, hai người may mắn đã chia nhau giải độc đắc gần 12,2 triệu SGD sau kỳ quay xổ số Toto diễn ra ngày 9/11.

Cụ thể, tổng giá trị giải thưởng độc đắc (Group 1) là 12.198.558 SGD. Hai phần vé trúng thưởng có dãy số gồm 5, 27, 29, 38, 40, 43 và số bổ sung là 4.

Đáng chú ý, cả hai phần vé trúng thưởng đều được mua trực tuyến thông qua dịch vụ đặt cược bằng tài khoản của Singapore Pools.

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Trong đó, một người mua vé QuickPick System 7 với giá 7 SGD, người còn lại mua vé QuickPick Ordinary chỉ với 1 SGD. Đây đều là hình thức lựa chọn số ngẫu nhiên thay vì tự chọn toàn bộ dãy số.

Sau khi kết quả được công bố, mỗi phần vé trúng thưởng nhận khoảng 6,1 triệu SGD, tương đương khoảng 122 tỷ đồng.

Không chỉ có giải độc đắc, kỳ quay này còn ghi nhận 12 phần vé cùng trúng giải Nhì (Group 2). Mỗi phần vé nhận được 115.990 SGD, tương đương khoảng 2,3 tỷ đồng.

Theo thông tin được công bố, kỳ quay tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 12/11, với tổng giá trị giải thưởng khoảng 1 triệu SGD.

Trước đó, giải độc đắc đã liên tiếp không tìm được chủ nhân trong ba kỳ quay. Vì vậy, số tiền thưởng được cộng dồn và tăng lên gần 12,2 triệu SGD trong kỳ quay ngày 9/11.