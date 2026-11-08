Đối diện án chung thân, Mr Pips bất ngờ bày tỏ mong muốn đặc biệt

Chiều 8/11, sau 13 ngày xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), Hội đồng xét xử dành thời gian cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Trình bày trước tòa, Phó Đức Nam gửi lời xin lỗi đến những người bị chiếm đoạt tài sản, bày tỏ mong muốn sớm khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, cho mình được hưởng mức án 30 năm tù thay vì tù chung thân như đề nghị của Viện Kiểm sát.

Mr Pips cũng đề cập đến tình trạng sức khỏe, mong muốn được thăm khám và điều trị bệnh trong quá trình chấp hành án.

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips).

Đáng chú ý, bị cáo cho biết bản thân xác định sẽ phải ngồi tù trong thời gian rất dài, không biết sau này còn có ai yêu thương mình hay không. Nếu có người muốn gắn bó, Phó Đức Nam mong được tạo điều kiện đăng ký kết hôn trong trại giam.

Trước đó, tại phiên tòa, Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, khai quen bị cáo từ năm 2017, sau đó phát sinh tình cảm và đến nay hai người vẫn yêu nhau.

Tâm khai được Nam giao cất giữ nhiều tài sản, chủ yếu là vàng, trang sức và đồng hồ. Mỗi khi Nam nhờ mua nhà, Tâm sẽ chi tiền thực hiện. Số tiền mặt Nam gửi có thời điểm lên tới 44 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD. Bị cáo Tâm cũng thừa nhận đã mua 15 bất động sản hộ bạn trai.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.

Xin giảm án, đề nghị giám định tâm thần

Cũng trong phần nói lời sau cùng, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) gửi lời xin lỗi các nhà đầu tư bị mất tiền, thừa nhận hành vi phạm tội và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về xã hội.

Bị cáo đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý tài sản để có tiền khắc phục hậu quả cho các nhà đầu tư.

Bố mẹ Phó Đức Nam là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu cũng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt so với mức án Viện Kiểm sát đề nghị.

Đáng chú ý, bà Lê Thị Liễu tiếp tục đề nghị cho con trai được giám định tâm thần, khẳng định Phó Đức Nam bị rối loạn lưỡng cực rất nặng. Bà cũng xin được hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc hai người mẹ già gần 90 tuổi, đồng thời lo cho con trai.

Trước đề nghị này, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng không có căn cứ chấp nhận yêu cầu giám định tâm thần đối với Phó Đức Nam.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, Nam trình bày rõ ràng, logic về hành vi của bản thân và đồng phạm. Cán bộ quản giáo cùng những người ở chung buồng giam cũng không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của bị cáo.

Gần 1.600 tỷ đồng bị chiếm đoạt của hơn 900 bị hại

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Phó Đức Nam cùng đồng phạm xây dựng hệ thống các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế giả mạo, sử dụng nhiều công ty và văn phòng kinh doanh để lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Các đối tượng đưa ra thông tin gian dối về hoạt động giao dịch, lợi nhuận nhằm dụ dỗ người tham gia liên tục nạp tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát xác định đường dây này đã chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng của hơn 900 bị hại. Trong đó, Phó Đức Nam được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất trong hệ thống; Lê Khắc Ngọ đứng thứ hai.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, Nam chỉ đạo, điều hành hoạt động của hệ thống và hưởng lợi lớn nhất sau khi trừ các chi phí vận hành. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nam còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền phạm tội, đầu tư và tích lũy tài sản. Tổng số tiền được xác định liên quan hành vi rửa tiền của Nam khoảng 561 tỷ đồng.

Đối với Lê Khắc Ngọ, Viện Kiểm sát xác định bị cáo được Nam giao quản lý 20 văn phòng, tổ chức hoạt động lôi kéo, dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư. Ngọ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 287 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt khoảng 339 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngọ sử dụng tiền có nguồn gốc từ phạm tội để mua 4 bất động sản trị giá khoảng 7,1 tỷ đồng và 143kg vàng nguyên khối với số tiền khoảng 188 tỷ đồng. Tổng số tiền được xác định liên quan hành vi rửa tiền của Ngọ khoảng 195 tỷ đồng.

Trong bản luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Phó Đức Nam tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm tù về tội Rửa tiền.

Đối với Lê Khắc Ngọ, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.

Bố mẹ Phó Đức Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cùng bị đề nghị mức án 6-7 năm tù về tội Rửa tiền.