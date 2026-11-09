Đổi địa điểm trận Công an TP.HCM gặp đội mạnh nhất Thái Lan

Do một số hạng mục tại sân Thống Nhất chưa hoàn thiện, AFF không chấp thuận tổ chức trận CLB Công an TP.HCM gặp Buriram United tại đây vào ngày 18/11. Ảnh: Duy Hiệu.

CLB Công an TP.HCM sẽ tiếp đón Buriram United (Thái Lan) trên sân vận động Bình Dương trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27 vào ngày 18/11. Quyết định được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) không chấp thuận đề xuất của đội bóng Việt Nam về việc tổ chức trận đấu tại sân Thống Nhất.

Trong thông cáo báo chí, CLB Công an TP.HCM cho biết AFF đã phản hồi về đề xuất tổ chức toàn bộ các trận sân nhà của đội tại sân Thống Nhất. Đội bóng cũng cam kết hoàn thành những hạng mục còn tồn đọng tại sân trước ngày 11/11.

Tuy nhiên, AFF cho rằng an toàn của người hâm mộ, cầu thủ và các bên liên quan phải được đặt lên hàng đầu. Do một số hạng mục tại sân Thống Nhất chưa hoàn thiện, ban tổ chức chưa thể chấp thuận việc tổ chức trận đấu với Buriram United tại đây.

AFF cũng nhận định việc chờ đến ngày 11/11 mới xác nhận tình trạng sân là quá gấp, bởi công tác hậu cần và các phương án tổ chức cần được hoàn tất sớm trước ngày thi đấu. Vì vậy, trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và Buriram United vẫn diễn ra tại sân Bình Dương theo lịch trình và địa điểm đã được bố trí ban đầu.

Dù không được sử dụng sân Thống Nhất ở trận đấu ngày 18/11, CLB Công an TP.HCM vẫn có cơ hội đưa sân vận động này trở lại phục vụ các trận đấu trong thời gian tới. Theo thông tin từ đội bóng, AFF sẽ tiến hành đợt kiểm tra cuối cùng tại sân vào ngày 11/11 để đánh giá khả năng đưa công trình vào sử dụng từ tháng 12.

Sân vận động Thống Nhất đang trải qua quá trình cải tạo, nâng cấp với tổng vốn đầu tư gần 320 tỷ đồng, nhằm phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 và các hoạt động thể thao của TP.HCM.

Sân vận động Thống Nhất đang được cải tạo, nâng cấp với tổng kinh phí gần 320 tỷ đồng. Nhiều hạng mục đã dần hoàn thiện sau hơn 7 tháng thi công. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào ngày 30/10, đường chạy điền kinh và mặt sân cỏ đã được làm mới. Các khán đài A, C và D cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục cải tạo, nâng cấp, dù một số khu vực tại khán đài A vẫn tiếp tục được hoàn thiện.

Trong khi đó, khán đài B vẫn đang được thi công, tập trung vào các phòng chức năng bên dưới như phòng VIP, phòng vận động viên và phòng kiểm tra doping. Khu vực này cũng được thay mới 4.268 ghế ngồi. Một số hạng mục phụ trợ như cổng chính, tường rào và lối đi nội bộ cũng được sửa chữa, chỉnh trang

Về phía CLB, Công an TP.HCM cho biết tôn trọng quyết định của AFF, đồng thời cam kết phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện những hạng mục còn lại. Đội bóng cũng bày tỏ mong muốn sớm đưa sân Thống Nhất trở lại, phục vụ người hâm mộ trong điều kiện tốt nhất.