Đội đầu tiên vô địch bóng chuyền nam quốc gia 3 mùa liên tiếp

Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) gần như không còn chỗ trống trong trận chung kết bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 diễn ra vào tối 8/11. Hàng nghìn khán giả đến theo dõi cuộc đối đầu giữa Biên Phòng MB và Công an TP.HCM, nơi đội khách hướng đến chức vô địch thứ 3 liên tiếp, còn đội chủ nhà lần đầu góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cũng có mặt trên khán đài theo dõi cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà CLB Công an TP.HCM và Biên Phòng MB.

Không phụ lòng đông đảo người hâm mộ, các VĐV Biên Phòng MB và Công an TP.HCM mang đến màn so tài mãn nhãn, kịch tính với những pha bóng giằng co và cuộc rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Hai đội liên tục bám đuổi, tạo nên trận chung kết kéo dài 5 set với nhiều bước ngoặt.

Trong 4 set đầu, Biên Phòng MB và CLB Công an TP.HCM tạo nên màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Đội bóng chuyền áo lính giành chiến thắng 25-22 ở set mở màn, nhưng CLB Công an TP.HCM nhanh chóng đáp trả. Với sự nổi bật của Phạm Quốc Dư, Nguyễn Thanh Hải và Morteza Sharifi, ngôi sao tuyển Iran vừa giành HCV ASIAD 2026, đội chủ nhà thắng liền hai set với tỷ số 25-20 và 25-21, vươn lên dẫn 2-1. Trong thế không còn gì để mất, Biên Phòng MB thể hiện bản lĩnh nhà đương kim vô địch ở set 4, để giành chiến thắng 25-22, đưa trận chung kết vào set đấu quyết định.

Ở set quyết định, Biên Phòng MB khởi đầu thuận lợi khi liên tiếp ghi điểm, tạo cách biệt 5-0 rồi nới lên 11-6. Tuy nhiên, CLB Công an TP.HCM không bỏ cuộc, kiên trì bám đuổi và đưa set đấu về thế cân bằng 13-13, rồi 14-14. Bằng bản lĩnh ở thời điểm quyết định, đội bóng chuyền áo lính ghi liền 2 điểm cuối, khép lại set 5 với chiến thắng 16-14, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch bóng chuyền nam quốc gia.

Phụ công Trần Duy Tuyến vỡ òa cảm xúc sau khi cùng Biên Phòng MB đánh bại CLB Công an TP.HCM ở chung kết bóng chuyền nam 2026.

Bên cạnh chức vô địch của Biên Phòng MB, Ban tổ chức còn trao các danh hiệu cá nhân cho những VĐV xuất sắc. Nguyễn Ngọc Thuân và Đinh Văn Duy của Biên Phòng MB lần lượt được vinh danh ở hạng mục tấn công và chuyền hai xuất sắc, trong khi Trần Thanh Nhân của CLB Công an TP.HCM nhận giải phòng thủ xuất sắc. Ở giải tập thể, CLB Công an TP.HCM giành ngôi á quân với phần thưởng 300 triệu đồng, Thể Công Tân Cảng xếp thứ ba, nhận 200 triệu đồng, còn LPBank Ninh Bình nhận giải khuyến khích trị giá 100 triệu đồng.

Các thành viên Biên Phòng MB nâng cao chiếc cúp vô địch cùng với phần thưởng 500 triệu đồng sau chiến thắng nghẹt 3-2 trước CLB Công an TP.HCM ở trận chung kết.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Biên Phòng MB đăng quang, nâng tổng số chức vô địch quốc gia lên 5. Thành tích này giúp đội bóng chuyền quân đội cân bằng kỷ lục 5 lần vô địch của Ninh Bình, trở thành một trong hai đội giàu thành tích nhất giải.