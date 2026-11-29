Thanh Hóa vào guồng, thành phố Đồng Nai còn nhiều nỗi lo

Xét về phong độ và tương quan lực lượng, Thanh Hóa đang chiếm ưu thế trước cuộc tiếp đón Đồng Nai. Sau 8 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh giành được 12 điểm, với 3 trận thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại, tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Đồng Nai mới có 4 điểm, xếp cuối bảng và đang đối diện áp lực lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Chiến thắng 2-1 trước HAGL ở vòng 8 mang ý nghĩa quan trọng đối với Thanh Hóa. Đây là 3 điểm đầu tiên của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Young-chul, giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực sau giai đoạn thi đấu chưa thực sự ổn định.

Dù đang gặp khó nhưng các cầu thủ câu lạc bộ Đồng Nai vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ảnh: CLB ĐN

Dưới thời HLV Kim Young-chul, Thanh Hóa đang cho thấy sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Đội bóng xứ Thanh có khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công và khai thác tốt những khoảng trống ở hai hành lang biên. Trên hàng công, Saliou Guindo là nhân tố đáng chú ý với 4 bàn thắng sau 8 vòng đấu. Bên cạnh đó, Matheus Monteiro Martins cũng đang mang đến sự đột biến trong những tình huống tấn công. Đặc biệt, lợi thế sân nhà cũng là điểm cần nhắc đến cho đội bóng xứ Thanh.

Ở chiều ngược lại, Đồng Nai đang trải qua giai đoạn khó khăn trong lần trở lại sân chơi V.League. Sau 8 vòng đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng mới ghi được 2 bàn thắng nhưng đã để thủng lưới 14 lần. Những con số này phản ánh rõ hạn chế cả trong khâu tổ chức tấn công lẫn khả năng phòng ngự.

Thất bại 1-3 trước Hà Nội FC ở vòng đấu gần nhất là minh chứng cho vấn đề của đội bóng miền Đông Nam Bộ. Câu lạc bộ Đồng Nai từng có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng không thể bảo vệ lợi thế khi đối phương gia tăng sức ép. Việc các tuyến thiếu sự kết nối, hàng phòng ngự đôi lúc mất tập trung khiến đội bóng phải trả giá.

Trước một Thanh Hóa đang hưng phấn, Đồng Nai khó có thể lựa chọn lối chơi đôi công. Một thế trận phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly đội hình hợp lý và chờ đợi cơ hội phản công có thể là phương án phù hợp hơn. Điều quan trọng là các cầu thủ phải duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút, tránh lặp lại những sai lầm từng xuất hiện ở các vòng đấu trước.

Cơ hội nào cho câu lạc bộ Đồng Nai nếu thiếu Công Phượng?

Một trong những vấn đề được quan tâm trước chuyến làm khách tại Thanh Hóa là Nguyễn Công Phượng tiếp tục phải ngồi ngoài vì chấn thương. Sự vắng mặt của đội trưởng bên phía Đồng Nai là tổn thất không thể bù đắp của HLV Nguyễn Việt Thắng. Giá trị của Công Phượng không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn mà còn ở kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và tạo đột biến. Đây là những yếu tố rất cần thiết đối với một đội bóng thường xuyên phải chịu sức ép và không có nhiều thời gian kiểm soát bóng như Đồng Nai.

Khi có Công Phượng trên sân, đội bóng có thêm một phương án giữ bóng, tổ chức tấn công và tạo ra những tình huống bất ngờ trước khung thành đối phương. Khả năng di chuyển, phối hợp và thu hút hậu vệ của tiền đạo này cũng giúp mở ra khoảng trống cho các đồng đội. Vì vậy, thiếu chân sút mang áo số 10, sức sáng tạo và khả năng tạo đột biến của câu lạc bộ Đồng Nai chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Vắng Công Phượng là một tổn thất rất lớn của câu lạc bộ Đồng Nai trong chuyến làm khách tại Thanh Hóa. Ảnh: CLB ĐN

Đặc biệt, trong thế trận phải chơi phòng ngự trước Thanh Hóa, khả năng giữ bóng và tổ chức phản công của Công Phượng càng có ý nghĩa. Khi không có một cầu thủ đủ khả năng cầm bóng, tạo đột biến ở tuyến trên, Đồng Nai có thể gặp khó trong việc thoát khỏi sức ép. Hàng phòng ngự vì thế cũng phải hoạt động liên tục và đối diện nguy cơ mắc sai lầm. HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ phải tính toán những phương án thay thế, trong đó Andrei Ivan và Lưu Tự Nhân được kỳ vọng chia sẻ nhiệm vụ trên hàng công.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm của Lương Xuân Trường ở khu vực giữa sân cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ, tổ chức các đợt phản công và hạn chế sức ép từ đội chủ nhà. Dù vậy, cơ hội giành điểm của Đồng Nai không hoàn toàn khép lại. Hàng phòng ngự Thanh Hóa vẫn bộc lộ những khoảng trống, đặc biệt khi đối phương tổ chức chuyển trạng thái nhanh. Nếu tận dụng tốt những tình huống cố định, các pha phản công và hạn chế tối đa sai sót cá nhân, đội khách vẫn có thể tạo ra khó khăn cho chủ nhà.

Trong bối cảnh đang đứng cuối bảng xếp hạng, Đồng Nai rất cần điểm để cải thiện vị trí và tạo động lực cho chặng đường phía trước. Một trận hòa trên sân khách cũng sẽ là kết quả đáng khích lệ đối với thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng.

Tuy nhiên, xét trên tương quan phong độ, lực lượng và lợi thế sân nhà, Thanh Hóa vẫn được đánh giá cao hơn. Bài toán lớn nhất của Đồng Nai lúc này là tìm được phương án tấn công hiệu quả, nhất là trong trường hợp Công Phượng không thể góp mặt. Nếu không giải quyết được vấn đề này, chuyến làm khách tại xứ Thanh sẽ là thử thách rất lớn đối với đội bóng miền Đông Nam Bộ.