Đổi dầu gội có gây rụng tóc không? 4 điều bạn nên biết trước khi 'đổi chai mới'

Rụng tóc không chỉ liên quan đến dầu gội

Một lượng tóc rụng mỗi ngày có thể là biểu hiện bình thường của chu kỳ phát triển tự nhiên. Tuy nhiên, nếu tóc rụng nhiều hơn rõ rệt hoặc kéo dài, nguyên nhân có thể đến từ nhiều yếu tố khác nhau như căng thẳng, thiếu ngủ, thay đổi nội tiết, yếu tố di truyền hoặc chế độ ăn uống chưa cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất.

Bên cạnh các yếu tố toàn thân, tình trạng da đầu cũng có thể ảnh hưởng đến mức độ rụng tóc. Gàu, ngứa, viêm da đầu, bong tróc hoặc da đầu tiết nhiều dầu có thể khiến bạn thường xuyên gãi, chà xát hoặc tác động mạnh lên tóc. Khi đó, tóc dễ bị kéo đứt trong quá trình gội và chải.

Vì vậy, khi nhận thấy tóc rụng nhiều, không nên chỉ tập trung vào sản phẩm dầu gội mà cần xem xét cả tình trạng da đầu và thói quen sinh hoạt.

Đổi dầu gội có thực sự gây rụng tóc?

Thông thường, việc đổi dầu gội không trực tiếp làm nang tóc suy yếu hay khiến tóc rụng chỉ vì bạn chuyển sang một sản phẩm khác. Tuy nhiên, sản phẩm mới có thể không phù hợp với cơ địa hoặc tình trạng da đầu của một số người.

Nếu dầu gội gây khô căng, ngứa, rát, bong tróc hoặc kích ứng, cảm giác khó chịu có thể khiến người dùng gãi hoặc massage da đầu mạnh hơn. Những tác động này có thể làm tóc dễ bị kéo đứt khi gội. Ngoài ra, một số công thức có thể khiến thân tóc khô, xơ và dễ rối, từ đó làm tóc gãy nhiều hơn khi chải hoặc tạo kiểu.

Điều này cũng giải thích vì sao nhiều người có cảm giác “rụng tóc nhiều hơn” sau khi đổi dầu gội. Cần phân biệt tóc gãy ở thân tóc với rụng tóc từ nang tóc, bởi đây là hai vấn đề không hoàn toàn giống nhau.

Đặc biệt, nếu tóc bắt đầu rụng nhiều đúng thời điểm đổi dầu gội, cũng không nên vội kết luận sản phẩm mới là nguyên nhân duy nhất. Căng thẳng, thiếu ngủ, thay đổi chế độ ăn, nội tiết hoặc những vấn đề khác về da đầu có thể xuất hiện cùng thời điểm.

Tóc rụng có thể do nhiều yếu tố khác nhau, không phải chỉ do dầu gội

Chọn dầu gội thế nào để hạn chế kích ứng?

Thay vì chỉ nhìn vào những công dụng được quảng bá trên bao bì, bạn nên lựa chọn dầu gội dựa trên tình trạng da đầu và đặc điểm của tóc.

Nếu da đầu tiết nhiều dầu, nên ưu tiên sản phẩm có khả năng làm sạch phù hợp nhưng không khiến da đầu khô căng. Ngược lại, với da đầu khô hoặc nhạy cảm, nên chú ý đến công thức dịu nhẹ và khả năng gây kích ứng.

Sau khi chuyển sang sản phẩm mới, nếu xuất hiện ngứa, rát, đỏ, bong tróc hoặc cảm giác khô căng bất thường, nên ngừng sử dụng và theo dõi phản ứng của da đầu.

Với tình trạng gàu, ngứa kéo dài hoặc rụng tóc bất thường, việc liên tục đổi dầu gội có thể không giải quyết được nguyên nhân. Trong những trường hợp này, nên cân nhắc thăm khám để xác định chính xác vấn đề.

Có cần dùng mãi một loại dầu gội?

Không nhất thiết phải dùng mãi một loại dầu gội. Nhu cầu chăm sóc tóc và da đầu có thể thay đổi theo thời tiết, tuổi tác, nội tiết, thói quen tạo kiểu hoặc tình trạng sức khỏe. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể thay đổi sản phẩm khi loại đang sử dụng không còn phù hợp.

Tuy nhiên, nếu tóc và da đầu vẫn khỏe mạnh, không cần thiết phải liên tục đổi dầu gội trong thời gian ngắn. Việc duy trì một sản phẩm phù hợp trong khoảng thời gian đủ dài cũng giúp bạn dễ nhận biết sản phẩm có gây kích ứng hoặc khiến tóc thay đổi hay không.

Ngược lại, nếu thử quá nhiều sản phẩm cùng lúc, bạn sẽ khó xác định nguyên nhân khi xuất hiện các vấn đề như ngứa, khô, bết tóc hoặc rụng tóc.

Bạn hoàn toàn có thể thay đổi dầu gội khi loại đang sử dụng không còn phù hợp

Bên cạnh việc chọn dầu gội phù hợp, hãy chăm sóc tóc nhẹ nhàng: tránh dùng nước quá nóng, không gãi hoặc chà xát da đầu mạnh và hạn chế kéo căng tóc khi chải.

Nếu tóc rụng nhiều kéo dài, thưa nhanh, xuất hiện vùng hói hoặc đi kèm các biểu hiện bất thường ở da đầu, nên được bác sĩ da liễu đánh giá để hiểu tìm nguyên nhân và cách điều trị.