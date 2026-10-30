Đối đầu công nghệ tên lửa RS-28 Sarmat Mach 20, tầm bắn 18.000km và tên lửa DF-41 tầm bắn 15.000km

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 (ICBM DF-41 Trung Quốc) và ICBM RS-28 Sarmat (Nga). Ảnh: Military Power

Sự xuất hiện của tên lửa DF-41 (Trung Quốc) và tên lửa RS-28 Sarmat (Nga) đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đua công nghệ quân sự, khẳng định hai triết lý răn đe chiến lược hoàn toàn trái ngược, nhưng đầy sức mạnh của Trung Quốc và Nga trước các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 (ICBM DF-41) do Trung Quốc phát triển đại diện cho đỉnh cao công nghệ nhiên liệu rắn cơ động.

Tải trọng khởi điểm khoảng 80 tấn cùng chiều dài hơn 20 mét cho phép tên lửa DF-41 đạt tầm bắn vượt trội từ 12.000 đến 15.000 km.

Điểm mạnh then chốt của tên lửa DF-41 nằm ở tính cơ động cao nhờ khả năng triển khai linh hoạt từ xe phóng tự hành nhiều trục, toa xe lửa chuyên dụng, cho tới giếng phóng cố định.

Tên lửa DF-41 và xe phóng tự hành nhiều trục. Ảnh: PLA/missilethreat.csis.org

Động cơ nhiên liệu rắn 3 tầng giúp tên lửa DF-41 rút ngắn thời gian chuẩn bị, sẵn sàng kích hoạt đòn đáp trả hạt nhân chỉ trong vài phút.

Khối nhiên liệu đúc sẵn ổn định giúp tên lửa DF-41 ẩn nấp hiệu quả trong mạng lưới hạ tầng rộng lớn, nâng cao tối đa khả năng sống sót sau đòn tấn công phủ đầu của đối phương.

Mỗi quả tên lửa DF-41 mang theo từ 3 đến 10 đầu đạn hạt nhân phân hướng độc lập MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) kết hợp bẫy mồi kỹ thuật số và hệ thống dẫn đường định vị Bắc Đẩu, đạt độ sai lệch tâm/bán kính lệch mục tiêu (CEP-Circular Error Probable) dưới 100 mét.

Trái ngược với triết lý cơ động nhiên liệu rắn của Trung Quốc, siêu tên lửa RS-28 Sarmat của Nga lại là đỉnh cao của dòng tên lửa hạng nặng phóng từ giếng ngầm, sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng thế hệ mới.

Tổng thống Vladimir Putin từng tiết lộ Nga đang sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat. Ảnh: The Strategist

Với trọng lượng phóng vượt quá 200 tấn và khả năng mang tải trọng hữu ích tới 10 tấn, tên lửa RS-28 Sarmat sở hữu tầm bắn kỷ lục lên tới 18.000 km.

Động cơ nhiên liệu lỏng cung cấp xung lực khổng lồ, cho phép tên lửa RS-28 Sarmat thực hiện đường bay vòng qua Nam Cực hoặc Bắc Cực để tiếp cận mục tiêu từ những hướng bất ngờ nhất, hoàn toàn né tránh các vùng phủ sóng của mạng lưới radar cảnh báo sớm hướng bắc.

Khả năng mang tải trọng vượt trội giúp tên lửa RS-28 Sarmat bố trí tới 10 đến 16 đầu đạn MIRV hạng nặng hoặc các phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard di chuyển ở tốc độ trên Mach 20 với quỹ đạo biến ảo.

Sự kết hợp giữa tính phản công cơ động tức thì của tên lửa DF-41 và sức tải cực đại cùng khả năng thâm nhập sâu của tên lửa RS-28 Sarmat đang tạo ra hai trụ cột răn đe hạt nhân thế hệ mới.

Cả hai dòng tên lửa không chỉ nâng cao khả năng sống sót và giáng trả hủy diệt, mà còn tái định hình cán cân chiến lược toàn cầu giữa các cường quốc.

(Theo vajiramandravi.com, wionews.com, jagranjosh.com, interestingengineering.com)