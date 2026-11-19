Đổi đất có xác nhận của HTX từ năm 1990

Theo phản ánh của công dân, thửa đất gia đình đang quản lý, sử dụng trước đây thuộc quyền quản lý và sử dụng của bố mẹ.

Năm 1990, bố mẹ công dân đổi đất với bà B.T.T. Giao dịch này có lập giấy xin chứng nhận đổi đất ở và được chính quyền địa phương (HTX xã) xác nhận.

Sau khi đổi đất, gia đình sinh sống, quản lý và sử dụng ổn định, liên tục trên thửa đất cho đến nay.

Khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), công dân đặt câu hỏi: Giấy tờ đổi đất được lập năm 1990, có xác nhận của hợp tác xã, có được xem là giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo điểm d khoản 1 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 hay không?

Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập trước ngày 15/10/1993 và đáp ứng điều kiện luật định có thể là căn cứ xem xét cấp sổ đỏ. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Bộ hướng dẫn quy định về giấy tờ chuyển nhượng đất

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, điểm d khoản 1 Điều 137 Luật Đất đai đã quy định về một trong những loại giấy tờ làm căn cứ xác định quyền sử dụng đất.

Theo đó, giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở, nay được UBND cấp xã xác nhận đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 là một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được lập trước ngày 15/10/1993 thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 137 Luật Đất đai.

Trên cơ sở quy định này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân nghiên cứu, đối chiếu các tài liệu, giấy tờ mà gia đình đang quản lý, sử dụng với quy định pháp luật nêu trên.

Đồng thời, người dân cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.