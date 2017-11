Dồi dào nguồn cung thịt heo

Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức thấp dù đã bước vào thời điểm các cơ sở chế biến tăng mua để chuẩn bị hàng Tết

Ngày 28-11, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho biết những năm trước, vào thời điểm đầu tháng 10 âm lịch như hiện nay, giá heo hơi thường tăng do các cơ sở chế biến đẩy mạnh mua để làm hàng mùa Tết.

Giá thấp, nguồn cung vẫn dồi dào

Thế nhưng, năm nay, giá thịt heo quá thấp nên nhà chế biến không cần trữ hàng vì không lo thiếu nguyên liệu. Giá heo hơi hiện chỉ 25.000-26.000 đồng/kg, bằng thời điểm "giải cứu" vào giữa năm. Giá heo cỡ lớn xuất khẩu tiểu ngạch đi Trung Quốc cũng chỉ 23.000 đồng/kg.

Với giá trên, người nuôi heo đang lỗ 1 triệu đồng/con nên vô cùng khó khăn, tương lai những người chăn nuôi giỏi cũng không trụ nổi do thiếu vốn. Điều này trái với dự báo khi xảy ra khủng hoảng giá heo rằng sau chu kỳ 1 năm, thị trường sẽ về mức bình thường do cân đối được cung - cầu. Thực tế, mặc dù nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ bỏ nghề rất nhiều do không chịu nổi lỗ nhưng heo từ các công ty lớn không giảm. Những doanh nghiệp (DN) này có tiềm lực tài chính mạnh để bù lỗ nhằm chiếm lĩnh thị trường về sau.

Người tiêu dùng mua thịt heo ở siêu thị trên địa bàn TP HCM Ảnh: Thanh Nhân

Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc Công ty VISSAN, xác nhận kể từ giai đoạn người chăn nuôi thua lỗ nặng do lượng cung quá nhiều, giá heo rớt kỷ lục, việc tái đàn trong dân còn hạn chế nên hiện cung - cầu heo hơi đang cân bằng, giá hợp lý. Từ nay đến Tết nguyên đán 2018, bảo đảm lượng cung đủ cho thị trường, không lo thiếu hụt hay biến động giá.

VISSAN đã chủ động lên kế hoạch cung cấp tăng khoảng 10% mặt hàng thịt tươi sống cho thị trường TP HCM trong tuần lễ Noel và Tết dương lịch. Đối với thị trường Tết nguyên đán, công ty chuẩn bị kế hoạch cung ứng trên 3.000 tấn thịt heo và thịt bò tươi sống - tăng 30% và trên 3.500 tấn thực phẩm chế biến các loại - tăng 15%. Tổng giá trị hàng hóa mà công ty dự trữ cho đợt Tết là 650 tỉ đồng.

Thêm điểm bán heo sạch

Nhằm tăng nguồn cung cho thị trường, VISSAN đưa cửa hàng thực phẩm Vissan trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, TP HCM (bên hông chợ Bà Chiểu) vào hoạt động từ ngày 28-11. Khác với những cửa hàng khác, cửa hàng này bố trí khu vực riêng để bán lẻ thịt heo mảnh, heo khúc cho tiểu thương, hộ kinh doanh, bếp ăn… với giá sỉ.

Hoạt động bán heo lẻ giá sỉ này chỉ diễn ra từ 0 giờ đến 6 giờ mỗi ngày, giá sẽ được tham chiếu theo chợ đầu mối và phù hợp với các đối tượng kinh doanh cửa hàng ăn uống, tiểu thương mua đi bán lại tại các chợ lẻ. Trong ngày đầu khai trương, cửa hàng đã bán được 8 con heo và mục tiêu sẽ bán ra khoảng 50 con/ngày thời gian tới.

Cùng ngày, Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp với HTX Dịch vụ, Sản xuất và Chế biến Đồng Hiệp khai trương điểm cung ứng, giới thiệu nông sản an toàn - bình ổn giá tại 518 Đồng Khởi, TP Biên Hòa. Theo ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, đây là hoạt động nhằm lấy lại niềm tin của người tiêu dùng và hỗ trợ người chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.

Ông Công cho rằng hiện thịt heo chỉ được kiểm soát tốt đến chợ đầu mối. Từ chợ đầu mối đến chợ lẻ, thịt không được bảo quản đúng, điểm bán hàng cũng không bảo đảm vệ sinh dẫn đến chất lượng thịt đến người tiêu dùng không đạt. Do đó, cửa hàng nêu trên được xây dựng đúng chuẩn, có nơi trữ lạnh, khu pha lóc; nhân viên được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, được khám sức khỏe định kỳ, chỉ những người đạt tiêu chuẩn mới được đứng bán hàng. Về nguồn thịt, heo thu mua từ các hội viên có chứng nhận VietGAP, được giết mổ tại các cơ sở nằm trong chương trình Lifsap (dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm do Ngân hàng Thế giới tài trợ) với giá bán bình ổn.

Ngọc Ánh - Thanh Nhân