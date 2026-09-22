Đội của HLV Park lại gây thất vọng ở Thái Lan

Trên sân nhà, Kanchanaburi khởi đầu trận đấu ấn tượng khi liên tiếp ghi hai bàn trong hiệp một. Robson mở tỷ số ở phút thứ 8 trước khi Joe nhân đôi cách biệt ở phút 37, giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo tạo ra lợi thế lớn trong 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, Kanchanaburi không thể bảo toàn cách biệt. Đội chủ nhà để đối thủ vùng lên trong hiệp hai và lần lượt nhận hai bàn thua, qua đó đánh rơi chiến thắng dù dẫn trước 2-0. Bước vào loạt sút luân lưu, Kanchanaburi thậm chí thua 5-6 và bị loại ngay tại vòng 1 FA Cup.

Tính trên mọi đấu trường, đây là trận thứ 4 liên tiếp Kanchanaburi không biết thắng. Sau khi mở màn mùa giải bằng chiến thắng 4-2 trước PT Satun ở Thai League 2, đội bóng của nhà cầm quân người Hàn Quốc toàn thu về những kết quả thất vọng trong các vòng đấu tiếp theo.

Ở vòng 4 Thai League 2 hôm 19/9, Kanchanaburi cũng đánh rơi lợi thế trước Mahasarakham. Robson đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, nhưng Mahasarakham gỡ hòa trong hiệp hai để buộc thầy trò Park Hang-seo chia điểm.

Thầy trò HLV Park bị loại khỏi FA Cup.

Kết quả phần nào cho thấy nhiệm vụ của HLV Park tại Thái Lan khó khăn hơn dự kiến. Kanchanaburi bước vào mùa giải với tham vọng giành quyền lên chơi ở Thai League 1. CLB đầu tư mạnh tay, đưa ông Park cùng đội ngũ trợ lý người Hàn Quốc về làm việc, đồng thời bổ sung hàng loạt tân binh và ngoại binh.

Thai League 2 mùa này có 34 vòng đấu. Hai đội dẫn đầu giành vé thăng hạng trực tiếp, trong khi các đội xếp từ thứ 3 đến thứ 6 phải đá play-off để tranh suất còn lại. Với chuỗi trận không thắng kéo dài, áp lực dành cho HLV Park tại Kanchanaburi chắc chắn sẽ tăng lên trong thời gian tới.