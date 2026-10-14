'Đổi cũ lấy xanh - Gieo mầm tri thức': Sáng kiến từ trái tim của nữ thủ lĩnh Đoàn trong thời đại số

Ngày 11/10 vừa qua, Lê Thị Tiểu Hậu nhận giải thưởng Nguyễn Chí Thanh do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng. Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Tiểu Hậu cho biết “Giải thưởng cao quý này không phải là đích đến, mà là động lực để tôi tiếp tục hành trình cống hiến, để ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn được giữ gìn và lan tỏa”.

Từ các hoạt động phong trào, chương trình tình nguyện, đồng chí biết đến công tác Đoàn và gắn bó công việc này cho đến nay vì niềm đam mê với hoạt động cộng đồng, vì mong muốn kết nối con người và lan tỏa các giá trị tốt đẹp. Lấy câu nói “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” làm kim chỉ nam cho các hoạt động của mình, đồng chí Hậu luôn nhắc nhở bản thân mình về tinh thần trách nhiệm, sự tiên phong của người cán bộ Đoàn. Với sự dẫn dắt của đồng chí Hậu, Đoàn phường Đông Ngạc đã thực hiện một số phong trào nổi bật như biến điểm tập kết rác thành vườn hoa, ghế đá bích họa, bồn hoa tái chế,...

Đặc biệt, gần đây, mô hình “Đổi cũ lấy xanh - Gieo mầm tri thức” đã lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng và đạt được thành tích đáng tự hào. Bắt nguồn từ ý nghĩ giản đơn của người thanh niên trẻ “Có những món đồ với người này không còn giá trị sử dụng, nhưng nếu được trao đi đúng cách, chúng lại có thể trở nên hữu ích đối với người khác”, các hoạt động được tạo ra nhằm mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần sẻ chia và hỗ trợ đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Thay vì sử dụng các hình thức tuyên truyền truyền thống như hội nghị, sinh hoạt chi đoàn, đăng tải tin, bài, đồng chí Lê Thị Tiểu Hậu lựa chọn một hình thức mới mẻ và đầy táo bạo hơn: livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội nhằm phổ biến về quy tắc và kêu gọi người dân cùng hưởng ứng tham gia chương trình.

Dù livestream trên các nền tảng số không còn xa lạ với cộng đồng, nhưng việc ứng dụng hình thức này vào công tác thanh niên lại là một bước đi mới mẻ và đầy sức hút. Đây được xem là phương thức tiếp cận hiện đại, linh hoạt, giúp đưa hoạt động Đoàn thấm sâu hơn vào đời sống của người dân. Dưới góc nhìn nhạy bén của một cán bộ Đoàn, livestream chính là “nhịp cầu” xóa nhòa rào cản không gian, chuyển hóa phương thức truyền đạt thông tin một chiều thành cuộc đối thoại đa chiều. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người xem có thể dễ dàng theo dõi, trực tiếp bình luận, đặt câu hỏi và được giải đáp ngay tại phiên phát sóng. Tính tương tác thực tế này không chỉ giúp tổ chức Đoàn kịp thời tháo gỡ thắc mắc, mà còn tạo cơ hội để điều chỉnh phương thức truyền tải ngày càng gần gũi, thiết thực hơn.

Sức lan tỏa của chương trình không chỉ dừng lại trên không gian mạng mà đã nhanh chóng chuyển hóa thành những hành động thiết thực ngoài đời thực. Từ sự quan tâm qua các bài đăng hay phiên livestream, đông đảo người dân đã mang sách, truyện cũ và đồ dùng học tập đến tận điểm tập kết. Lúc này, chính những cuốn sách đã bước ra khỏi màn hình điện thoại, trở thành nhịp cầu hữu hình kết nối con người lại với nhau.

Điểm sáng tạo cốt lõi của chương trình còn nằm ở việc áp dụng cơ chế “Trao đổi” thay vì hình thức “Quyên góp” truyền thống. Khi mang đến những cuốn sách cũ, người tham gia sẽ nhận lại một mầm cây xanh hoặc một dụng cụ học tập. Nhờ đó, họ không chỉ trao đi tình yêu thương mà còn nhận về những giá trị tốt đẹp, cùng cộng hưởng để trở thành một phần của hành trình sống xanh và sẻ chia tri thức.

Bằng sự linh hoạt và sáng tạo trong cách thức triển khai, sáng kiến do đồng chí Hậu khởi xướng đã gặt hái thành công vang dội, thể hiện qua số lượng lớn sách, vật dụng thu về cùng sự hưởng ứng sâu rộng trong khu dân cư. Đồng chí đúc kết: “Chuyển đổi số trong công tác Đoàn không đơn thuần là đưa hoạt động lên môi trường mạng, mà là sử dụng công nghệ để kết nối con người, lan tỏa những giá trị tích cực và đưa phong trào thanh niên chạm đến đúng nhu cầu thực tế của cộng đồng”.

Điều làm nên sức sống trường tồn của mô hình không chỉ nằm ở công nghệ hay cơ chế vận hành mà nằm ở lòng trắc ẩn sâu sắc của người thủ lĩnh trẻ. Khi bàn về định nghĩa chữ “cũ”, đồng chí Hậu chia sẻ góc nhìn đầy nhân văn rằng một món đồ đôi khi không phải hết giá trị sử dụng mà đang chưa gặp đúng người cần. Vậy nên nó sẽ trở nên hữu ích khi được trao đến đúng người nhận. Một cuốn sách khép lại hành trình tại Thủ đô hoàn toàn có thể mở ra chân trời tri thức mới cho các em nhỏ vùng cao.

Xuất phát từ lòng trắc ẩn và khát vọng sẻ chia, mô hình đã nhanh chóng tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Hơn cả một vật dụng, mỗi cuốn sách giờ đây hóa thành sợi dây kết nối các thế hệ, mà ở đó, người cán bộ Đoàn đóng vai trò như một đại sứ truyền cảm hứng. Hình ảnh người cựu chiến binh trân trọng trao đi cuốn sách lịch sử, hay em nhỏ 6 tuổi rụt rè góp chung cuốn truyện tiếng Anh đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ của sự giao thoa và tiếp nối. Nếu thế hệ đi trước trao truyền những giá trị lịch sử, văn hóa cùng vốn sống quý báu, thì thế hệ hôm nay đang tiếp tục lan tỏa tri thức, gieo mầm những ước mơ để cùng chung tay kiến tạo tương lai.

Với mong muốn những cuốn sách cũ trao tặng có giá trị sử dụng tốt nhất, đồng chí Hậu cho biết Đoàn phường tiến hành phân loại, kiểm tra chất lượng và từ đó sẽ được chuyển đến các bạn nhỏ tại Tuyên Quang (Hà Giang cũ) và Điện Biên trong thời gian tới để mở thư viện tại các vùng núi, biên giới.

Mô hình này đã triển khai hai đợt, và để nối dài thành hoạt động thường niên chứ không chỉ là hoạt động mang tính phong trào, đồng chí Hậu nhấn mạnh “Để mang tính bền vững, mô hình cần duy trì những việc làm thiết thực, phù hợp với nguồn lực và nhu cầu của cộng đồng, đồng thời thường xuyên lắng nghe ý kiến của người tham gia để điều chỉnh cách làm.”

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Đoàn phường Đông Ngạc mong muốn tiếp tục phát triển những mô hình kết hợp giữa chuyển đổi số và hoạt động cộng đồng cũng như tạo nhiều không gian để thanh niên được chủ động đề xuất ý tưởng, thử sức với cách làm mới và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương.

Với cá nhân tôi, hành trình công tác Đoàn trong thời gian tới vẫn sẽ là hành trình học hỏi, đổi mới và kiên trì với những giá trị mình theo đuổi. Ngoài việc tổ chức được những hoạt động có sức lan tỏa, tôi mong muốn góp phần xây dựng một tập thể đoàn kết, nơi mỗi đoàn viên đều tìm thấy niềm vui, ý nghĩa và cơ hội phát triển khi tham gia công tác Đoàn, Hội. Tiểu Hậu chia sẻ.

Đồng chí mong muốn nhắn gửi tới các thủ lĩnh trẻ về lòng nhiệt huyết và sự bền bỉ, kiên trì theo đuổi đến cùng.

Câu chuyện về người cán bộ Đoàn đầy tâm huyết cho chúng ta thêm kì vọng vào thế hệ trẻ không ngừng cố gắng, nỗ lực góp phần dựng xây đất nước ngày càng phát triển phồn vinh.

Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là phần thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam nhằm vinh danh những cán bộ, hội viên có thành tích đặc biệt xuất sắc. Năm nay, giải thưởng càng thêm phần ý nghĩa khi được xét trao đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10). Điểm nổi bật trong công tác xét chọn hiện nay là sự mở rộng về đối tượng và độ tuổi. Cụ thể, giới hạn độ tuổi được nâng từ dưới 35 lên dưới 45 tuổi (với những trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng xét chọn quyết định). Đồng thời, đối tượng vinh danh cũng mở rộng từ cán bộ Hội tiêu biểu sang cả cán bộ Đoàn làm công tác Hội, hội viên, thanh niên và cán bộ làm công tác thanh niên trong lực lượng vũ trang. Mang tên vị Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam, Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" không chỉ là sự ghi nhận vinh quang. Đây còn là lời nhắc nhở sâu sắc để mỗi cá nhân khi đón nhận giải thưởng sẽ luôn ý thức trách nhiệm noi gương thế hệ cha anh, không ngừng rèn luyện, phấn đấu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.