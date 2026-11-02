Đội CSGT cao tốc số 3 tăng cường trang bị kỹ năng cho học sinh

Chủ động trang bị kiến thức, hình thành ý thức giao thông an toàn

Sáng 16/5/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh Trường THCS Hồng Quang với chủ đề “An toàn giao thông – Hạnh phúc của mọi nhà”.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 trao đổi với phóng viên.

Chương trình được tổ chức nhằm giúp học sinh tiếp cận những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến việc tham gia giao thông, đồng thời trang bị kỹ năng nhận biết và phòng tránh các tình huống nguy hiểm. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh học sinh ngày càng chủ động hơn trong việc đi lại, sử dụng các phương tiện cá nhân để đến trường và tham gia các hoạt động ngoài giờ học.

Ở lứa tuổi trung học cơ sở, việc hình thành thói quen tham gia giao thông đúng quy định có ý nghĩa quan trọng. Những hành vi như đi đúng phần đường, quan sát trước khi sang đường, đội mũ bảo hiểm đúng cách hay không dàn hàng ngang khi đi xe đạp đều là những yêu cầu cơ bản nhưng có tác động trực tiếp đến sự an toàn của mỗi học sinh.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua hoạt động này, các em không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật mà còn từng bước hình thành ý thức, kỹ năng và văn hóa tham gia giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi học đường.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng đồng thời ghi nhận, biểu dương Trường THCS Hồng Quang là đơn vị có tỷ lệ học sinh vi phạm giao thông và tai nạn giao thông ở mức rất thấp. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong công tác giáo dục, quản lý học sinh, thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với việc bảo đảm an toàn cho các em khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, để duy trì kết quả này một cách bền vững, công tác giáo dục cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng mong muốn nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng Công an cơ sở tiếp tục đồng hành trong việc xây dựng, duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, tạo môi trường đi lại an toàn, văn minh cho học sinh.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 phát biểu tại chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh Trường THCS Hồng Quang.

Hướng dẫn kỹ năng thiết thực, cảnh báo nguy cơ tai nạn

Tại chương trình, cán bộ CSGT thuộc Đội 3 đã trực tiếp phổ biến nhiều nội dung pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông phù hợp với lứa tuổi học sinh. Thay vì chỉ truyền đạt các quy định mang tính lý thuyết, nội dung tuyên truyền tập trung vào những tình huống gần gũi, thường gặp trong quá trình đi học và sinh hoạt hằng ngày.

Đối với kỹ năng đi bộ và sang đường, học sinh được hướng dẫn chú ý quan sát phương tiện từ các hướng, lựa chọn vị trí sang đường an toàn và tuân thủ tín hiệu giao thông. Đây là những kỹ năng cơ bản nhưng cần được hình thành thành thói quen, giúp các em chủ động bảo vệ bản thân khi di chuyển trên đường.

Một nội dung quan trọng khác là quy định về sử dụng xe đạp điện, xe máy điện đúng độ tuổi. Việc lựa chọn và điều khiển phương tiện phải phù hợp với quy định pháp luật, không vì sự thuận tiện trong đi lại mà giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Bên cạnh đó, học sinh được nhắc nhở về việc đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, bảo đảm mũ được cài quai chắc chắn và sử dụng loại mũ phù hợp nhằm phát huy hiệu quả bảo vệ khi xảy ra va chạm.

Đặc biệt, nội dung nhận diện điểm mù của xe tải và xe container được cán bộ CSGT chú trọng hướng dẫn. Đây là khu vực xung quanh phương tiện mà người điều khiển có thể khó quan sát đầy đủ, nhất là khi xe đang chuyển hướng hoặc lùi. Nếu người đi bộ, đi xe đạp hoặc xe máy điện di chuyển quá gần những phương tiện này, nguy cơ xảy ra va chạm sẽ tăng cao.

Việc nhận biết điểm mù giúp học sinh hiểu rằng không nên đi sát bên hông, phía trước hoặc phía sau các phương tiện có kích thước lớn; cần giữ khoảng cách phù hợp và tránh di chuyển vào những vị trí mà tài xế khó quan sát.

Bên cạnh những kỹ năng cơ bản, lực lượng CSGT cũng tập trung cảnh báo các hành vi nguy hiểm như đi xe thành hàng hai, hàng ba, ném đá lên đường cao tốc hoặc trèo rào để lên đường cao tốc đón xe.

Đây đều là những hành vi có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông khác. Đặc biệt, việc tự ý xâm nhập đường cao tốc hoặc ném vật thể lên tuyến đường có phương tiện lưu thông với tốc độ cao có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, khó lường.

Thông qua việc phân tích các nguy cơ, học sinh được nhắc nhở không chủ quan trước những hành vi tưởng chừng đơn giản, đồng thời nâng cao trách nhiệm với bản thân, bạn bè và cộng đồng.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 hướng dẫn học sinh nhận diện nguy cơ và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Tăng cường tương tác, lan tỏa văn hóa giao thông từ trường học

Để nội dung tuyên truyền thực sự đi vào nhận thức của học sinh, chương trình còn tổ chức hoạt động giao lưu, hỏi đáp kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Thông qua các câu hỏi tình huống, các em có cơ hội thể hiện hiểu biết, trao đổi và trực tiếp giải đáp những vấn đề liên quan đến việc tham gia giao thông hằng ngày.

Hình thức giao lưu giúp không khí buổi tuyên truyền trở nên gần gũi, tạo điều kiện để học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức thay vì chỉ nghe phổ biến một chiều. Qua đó, những quy tắc giao thông cơ bản được củng cố, giúp các em dễ ghi nhớ và vận dụng trong thực tế.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng mũ bảo hiểm, quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và những em trả lời đúng các câu hỏi tìm hiểu pháp luật giao thông. Hoạt động mang ý nghĩa động viên, khuyến khích học sinh tích cực tìm hiểu, chấp hành quy định pháp luật, đồng thời thể hiện sự quan tâm của lực lượng chức năng đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Ban tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm và quà cho học sinh, khuyến khích các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Thực tế cho thấy, trường học là một trong những môi trường quan trọng để hình thành nhận thức và thói quen tham gia giao thông an toàn. Tuy nhiên, hiệu quả giáo dục sẽ khó được duy trì nếu chỉ tập trung trong phạm vi lớp học hoặc thông qua những chương trình tuyên truyền theo từng đợt.

Vì vậy, việc xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” cần có sự tham gia thường xuyên của nhà trường, phụ huynh, chính quyền địa phương và lực lượng Công an cơ sở. Trong đó, nhà trường cần duy trì việc nhắc nhở, giáo dục học sinh thực hiện đúng quy định; phụ huynh cần làm gương trong quá trình tham gia giao thông, đồng thời quan tâm đến phương tiện và điều kiện điều khiển phương tiện của con em mình.

Mỗi học sinh cũng cần chủ động tiếp nhận kiến thức, tự giác chấp hành quy định và nhắc nhở bạn bè không thực hiện những hành vi nguy hiểm. Khi những nguyên tắc an toàn được duy trì từ gia đình đến nhà trường và ngoài xã hội, ý thức giao thông sẽ dần trở thành thói quen tự giác thay vì chỉ thực hiện khi có sự kiểm tra, nhắc nhở.

Thông qua chương trình tại Trường THCS Hồng Quang, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 tiếp tục góp phần đưa kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến gần hơn với học sinh, chú trọng giáo dục kỹ năng thực tế và nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn.

Việc tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho thế hệ trẻ không chỉ hướng tới mục tiêu hạn chế vi phạm trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài trong xây dựng văn hóa giao thông văn minh. Mỗi kiến thức được trang bị, mỗi hành vi đúng được hình thành từ hôm nay sẽ góp phần bảo vệ an toàn cho học sinh trên mỗi hành trình, đồng thời lan tỏa trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.