Đội Công binh số 5 Việt Nam tổ chức thành công giải cầu lông chào mừng Ngày Liên hợp quốc

Giải cầu lông chào mừng Ngày Liên hợp quốc tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei có sự tham gia của 8 đoàn đến từ 6 quốc gia. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Giải đấu được tổ chức tại doanh trại Highway, Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei vào ngày 16/10 (giờ địa phương), với sự tham gia của các vận động viên đến từ các đoàn thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của các nước Pakistan, Ghana, Ấn Độ, Nigeria, Trung Quốc và Việt Nam.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giao lưu thể thao, rèn luyện thể lực và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ; đồng thời góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết và phối hợp giữa các lực lượng gìn giữ hòa bình của 6 quốc gia.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành - Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei, Đội trưởng Đội Công binh số 5 tặng hoa các đoàn tham gia giải đấu. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Được Phái bộ giao chủ trì tổ chức giải đấu với chủ đề “Cùng nhau vì hòa bình tại Abyei-Together for Peace in Abyei”, Đội Công binh số 5 của Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch, điều lệ, lịch thi đấu; chuẩn bị sân bãi, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành - Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei, Đội trưởng Đội Công binh số 5 cho biết: “Thông qua hoạt động thể thao, chúng tôi mong muốn góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và tinh thần hợp tác giữa các đơn vị trong phái bộ. Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là cơ hội để cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Liên hợp quốc”.

Giải cầu lông là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giao lưu thể thao, rèn luyện thể lực và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Chia sẻ về giải đấu, Thiếu tá Suleman - Đại đội trưởng thuộc Tiểu đoàn Bộ binh Pakistan cho biết: “Điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với tôi chính là cơ hội được gặp gỡ và tương tác với mọi người đến từ các quốc gia khác nhau. Trong công việc hằng ngày, mỗi người đảm nhận những trách nhiệm riêng, nhưng thông qua thể thao, chúng tôi có thể thấu hiểu nhau hơn và xây dựng tình bạn bền lâu”.

Ban tổ chức đã trao các Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng cho các vận động viên ở nội dung thi đấu đôi nam và đôi nữ. Trong đó, các vận động viên Đội Công binh số 5 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng ở cả hai nội dung đôi nam và đôi nữ.

Việc tổ chức giải đấu thành công thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và khả năng tổ chức, điều hành hoạt động đa quốc gia của Đội Công binh số 5 Việt Nam.

Thành tích 2 huy chương Vàng góp phần khẳng định tinh thần thể thao, ý chí quyết tâm, sự đoàn kết và hình ảnh tích cực của cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 Việt Nam.