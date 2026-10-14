Đội công binh số 5 Việt Nam tham gia hoạt động đi bộ quốc tế tại Abyei lan tỏa thông điệp hòa bình

Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh Phái bộ UNISFA; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Phái bộ, lực lượng GGHB đến từ nhiều quốc gia cùng đông đảo người dân địa phương tại Abyei tham gia chương trình.

Các lực lượng tham gia hoạt động đi bộ hưởng ứng Ngày Liên hợp quốc năm 2026.

Với chủ đề “Together for Peace in Abyei” - “Cùng nhau vì hòa bình tại Abyei”, hoạt động đi bộ đã góp phần tạo nên điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Liên hợp quốc năm 2026 tại Phái bộ UNISFA.

Các thành viên tham gia hoạt động và các em nhỏ Abyei.

Hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này, Đội Công binh số 5 Việt Nam đã cử 10 cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia hành trình đi bộ, cùng các lực lượng quốc tế thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu và chung tay vì một Abyei hòa bình và ổn định.

Ngoài các thành viên trực tiếp tham gia, Ban Chỉ huy Đội Công binh số 5 cùng cán bộ, nhân viên các phân đội đã cổ vũ và hưởng ứng nhiệt tình sự kiện, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chủ động tham gia tích cực của đơn vị đối với các hoạt động chung của Phái bộ.

Đông đảo cán bộ, chỉ huy và thành viên Đội Công binh số 5 tham gia cổ vũ sự kiện.

Trong không khí sôi động của sự kiện, hình ảnh những người lính mũ nồi xanh Việt Nam cùng bạn bè quốc tế và người dân địa phương sải bước cùng lan tỏa thông điệp vì hòa bình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Những bước chân đồng hành của những quân nhân thuộc lực lượng GGHB LHQ cùng đại diện chính quyền và cộng đồng địa phương không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện thể chất, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, thấu hiểu và sẻ chia giữa những con người đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa khác nhau.

Video clip: Các nữ quân nhân Đội Công binh số 5 cùng các em nhỏ Abyei tham gia đi bộ vì hòa bình.

Đối với Đội Công binh số 5 Việt Nam, tham gia hoạt động đi bộ vì hòa bình là dịp để cán bộ, nhân viên tăng cường giao lưu, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị với các lực lượng GGHB quốc tế, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam bản lĩnh, trách nhiệm, thân thiện và gần gũi với cộng đồng sở tại.

Là những người lính đến từ đất nước từng trải qua nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 Việt Nam luôn thấu hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình. Chính vì vậy, mỗi hoạt động giao lưu, hợp tác tại Phái bộ không chỉ là cơ hội để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ quốc tế, mà còn góp phần truyền tải thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, đề cao tình đoàn kết và sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế đóng góp cho sứ mệnh GGHB LHQ.