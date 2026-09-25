Đội Công binh số 5 mang sắc xanh Việt Nam tới phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc mừng các sĩ quan, quân nhân Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN

Khẳng định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ vinh dự, tự hào mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, các Đội Công binh của Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét tại Abyei, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với chính quyền và người dân sở tại, được Liên hợp quốc và đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao.

Thăm hỏi, động viên các cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu toàn thể Đội Công binh số 5 cần kế thừa, phát huy kết quả hoạt động của các Đội Công binh đi trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý các quân nhân của Đội Công binh số 5 phải giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm của người quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo; khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ huy, quản lý; duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ, nền nếp, công tác sinh hoạt; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh, không làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 lên đường mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các sĩ quan, quân nhân Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ khu vực Abyei. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đội Công binh số 5 có biên chế gồm 184 cán bộ, nhân viên, được điều động từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, các quân khu, quân đoàn, các binh chủng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đội lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh số 4.

Trước khi chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Đội Công binh số 5 đã hoàn thành chương trình huấn luyện chuyên ngành công binh tại Binh chủng Công binh; tổ chức huấn luyện ngoại ngữ cho nhân sự chủ chốt; huấn luyện về truyền thông, y tế, hậu cần - kỹ thuật và bảo vệ lực lượng. Đội cũng tổ chức hợp luyện, diễn tập vận hành theo các tình huống sát với điều kiện thực tế địa bàn; phối hợp với các đối tác quốc tế trao đổi chuyên môn, bổ sung kiến thức về Luật Nhân đạo quốc tế, phòng, chống bạo lực tình dục và nhận biết vật liệu nổ...

Đặc biệt, trong hành trang lên đường lần này, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 5 mang theo 4 cây tre Việt Nam, dự kiến được trồng tại doanh trại của đơn vị ở Abyei. Đây không chỉ là những mầm xanh góp phần tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường tại nơi đóng quân, mà còn mang theo tinh thần, ý chí và nghị lực bền bỉ của người Việt Nam.

Các sĩ quan, quân nhân Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ khu vực Abyei. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Đội trưởng Đội Công binh số 5 cho biết, cán bộ, nhân viên trong Đội đã cùng bàn bạc và thống nhất lựa chọn cây tre. Ý tưởng này xuất phát trước hết từ mong muốn góp phần bảo vệ môi trường tại phái bộ, trong bối cảnh Liên hợp quốc luôn khuyến khích các lực lượng gìn giữ hòa bình triển khai những giải pháp phù hợp để tăng diện tích cây xanh. Tre cũng được lựa chọn bởi khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại Abyei; đồng thời là loài cây gắn bó với lịch sử, đời sống và mang nhiều giá trị biểu tượng của Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn đưa cây tre Việt Nam sang trồng tại phái bộ. Nếu cây thích nghi và phát triển tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng, có thể hình thành cả một khu rừng tre. Hy vọng cây tre Việt Nam sẽ sống tốt, sống xanh và vững chãi, trở thành một điểm nhấn mang biểu tượng Việt Nam tại phái bộ", Đại tá Nguyễn Xuân Thành chia sẻ.

Theo kế hoạch, những cây tre đầu tiên sẽ được trồng tại các góc doanh trại, vừa tạo cảnh quan, vừa hình thành những mảng xanh góp phần bảo vệ môi trường và tạo điểm nhấn cho khu vực đóng quân. Không chỉ mang ý nghĩa về môi trường và văn hóa, những cây tre nếu phát triển tốt còn có thể đem lại giá trị thiết thực cho đời sống của cán bộ, nhân viên. Khi cây cho măng, một phần sẽ được giữ lại để tiếp tục phát triển, nhân giống; phần còn lại có thể được sử dụng để cải thiện bữa ăn cho bộ đội.

Thiếu tá Lý Thị Anh Thư, thành viên Đội Công binh số 5 cho biết, cùng với cây tre, các cán bộ, nhân viên của Đội còn mang theo những hạt sen Tây Hồ sang Abyei: "Chúng tôi lựa chọn những hạt sen tốt nhất, khỏe mạnh nhất, cẩn thận đóng gói và bảo quản để mang theo, với mong muốn có thể ươm giống, nhân rộng và trồng tại khu vực Abyei".