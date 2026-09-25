Các sỹ quan, quân nhân Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khu vực Abyei. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nữ quân nhân Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khu vực Abyei. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khu vực Abyei. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc mừng các sỹ quan, quân nhân Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khu vực Abyei. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khu vực Abyei. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các nữ sỹ quan, quân nhân Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khu vực Abyei. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khu vực Abyei. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đồng đội tiễn các sỹ quan, quân nhân Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khu vực Abyei. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên các sỹ quan, quân nhân Đội Công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng tại lễ tiễn Đội Công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng tiễn Đội Công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng chúc mừng, động viên các sĩ quan, quân nhân Đội Công binh số 5. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Đội Công binh số 5 trong lễ xuất quân lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc mừng các sỹ quan, quân nhân Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khu vực Abyei. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng tại lễ tiễn Đội Công binh số 5. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)