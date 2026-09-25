Đội Công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì lễ tiễn.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ vinh dự mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Các thê đội Công binh của Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét tại Abyei, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với chính quyền và người dân sở tại, được Liên hợp quốc và đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí chúc cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 lên đường mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kế thừa và phát huy kết quả hoạt động tốt đẹp của các thê đội đi trước, Đội Công binh số 5 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Đội Công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu toàn bộ đơn vị khi làm nhiệm vụ tại địa bàn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối và giữ gìn sức khỏe; tin tưởng đơn vị sẽ đạt được những kết quả và thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ một năm tại Abyei.

Đội Công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, xác định rõ vinh dự, trách nhiệm, có quyết tâm cao và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Trước khi triển khai tới địa bàn, toàn đội đã hoàn thành huấn luyện tiền triển khai, tập trung cập nhật tình hình địa bàn, yêu cầu nhiệm vụ tại khu vực Abyei, các quy định của Liên hợp quốc và phái bộ; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của Đội Công binh số 4 và các thê đội trước về tổ chức, chỉ huy, quản lý lực lượng, khai thác trang thiết bị, bảo đảm an ninh, an toàn và xử trí các tình huống phát sinh tại địa bàn.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, Cục đã phối hợp Liên hợp quốc và các cơ quan chức năng triển khai các nội dung về luân chuyển quân, vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị tại Abyei; chỉ đạo Đội Công binh số 4 chuẩn bị chặt chẽ công tác bàn giao nhiệm vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, tạo điều kiện cho Đội Công binh số 5 nhanh chóng ổn định tổ chức và duy trì liên tục hoạt động của Đội Công binh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA.