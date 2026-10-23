Đội Công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành xuất sắc sứ mệnh gìn giữ hòa bình

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân Đội công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 23/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Đội Công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thông tin về kết quả trong nhiệm kỳ công tác của hai đơn vị, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết Đội Công binh số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn công binh, bao gồm sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch tại phân khu Trung tâm và phân khu Nam với tổng chiều dài khoảng 97km; khôi phục 12 tuyến đường tuần tra quan trọng của phân khu Nam và phân khu trung tâm với tổng chiều dài khoảng hơn 300km.

Đặc biệt, Đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Trụ sở phái bộ UNISFA đến thị trấn Agok với chiều dài 37km trong vòng 85 ngày, vượt tiến độ kế hoạch 35 ngày, với khối lượng thi công đặc biệt lớn.

Ngoài ra, đơn vị còn triển khai nhiều nhiệm vụ thi công mặt bằng phục vụ hoạt động của phái bộ UNISFA; xây dựng doanh trại thông minh cho các đơn vị gìn giữ hòa bình tại phái bộ đều vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng tốt.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn y tế tại phái bộ, với thành tích: Thu dung, điều trị cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc và người dân địa phương; đảm bảo an toàn tuyệt đối về y khoa, trong đó đã xử lý thành công nhiều ca nặng, phức tạp, đòi hỏi chuyên môn y tế cao như áp xe ruột thừa, đứt gân gót…; tiếp nhận, cấp cứu xử trí bước đầu và chuyển tuyến sau tổng cộng 6 ca bệnh phức tạp vượt quy định điều trị.

Bên cạnh đó, Bệnh viện đã điều trị kết hợp đông y, châm cứu cho 35 bệnh nhân, vật lý trị liệu 557 ca bệnh với 2.122 liệu trình và 8.413 lượt kỹ thuật vật lý trị liệu, tạo uy tín cao đối với bạn bè quốc tế về chuyên môn y học cổ truyền Việt Nam; chủ động xây dựng các kế hoạch phòng, chống dịch và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh sốt rét, bệnh đậu mùa khỉ, bệnh tả, virus Ebola.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trong nhiệm vụ cấp cứu đường không, đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và phối hợp với các cơ quan liên quan, sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu.

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc biểu dương thành tích đã đạt được của hai đơn vị, với rất nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, những nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về Quân đội nhân dân Việt Nam, mang lại niềm tự hào to lớn cho đất nước. Để ghi nhận những cống hiến này, Bộ Quốc phòng đã giao các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Các sỹ quan, quân nhân Đội công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến 2.7 dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số nội dung cần khắc phục, rút kinh nghiệm cho việc chuẩn bị lực lượng của các đơn vị tiếp theo tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Công tác tuyển chọn, khám sức khỏe và thẩm định tiêu chuẩn cán bộ cần được thực hiện chặt chẽ, chủ động hơn từ cấp cơ sở. Công tác huấn luyện trước khi lên đường cần được điều chỉnh sát với yêu cầu thực tế và tài liệu chuẩn của Liên hợp quốc, rút ngắn thời gian hợp lý nhằm nâng cao chất lượng và tránh lãng phí nguồn lực.

Đồng thời, việc bồi dưỡng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, phải được xem là yêu cầu bắt buộc, mang tính chiến lược lâu dài để cán bộ, chiến sĩ đáp ứng tốt môi trường làm việc quốc tế đa phương.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng giao Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Binh chủng Công binh, Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 175 và Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn kiểm tra, khắc phục, sửa chữa trang thiết bị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực./.