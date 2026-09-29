Đội Công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 29-9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã chủ trì lễ đón Đội Công binh số 4 tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Các thành viên đầu tiên của Đội Công binh số 4 bước ra cửa máy bay.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tặng hoa chúc mừng đại diện chỉ huy Đội Công binh số 4.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng các thành viên Đội Công binh số 4.

Phát biểu tại lễ đón, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng, biểu dương cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã có một nhiệm kỳ thành công, làm rạng rỡ và tỏa sáng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ với tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và nhân văn. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, sinh hoạt và công tác còn nhiều khó khăn tại Abyei, các cán bộ, nhân viên của Đội đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng và Phái bộ giao phó.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và các đại biểu chụp ảnh cùng tập thể Đội Công binh số 4.

Các thành viên Đội Công binh số 4 cơ động về khu vực tổ chức lễ đón tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Trong nhiệm kỳ, Đội Công binh số 4 tập trung xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông, các công trình hạ tầng và bảo đảm kỹ thuật theo yêu cầu của Phái bộ. Dù địa hình, thời tiết và cơ sở vật chất không thuận lợi, nhưng cán bộ, nhân viên toàn Đội đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn. Những công trình được hoàn thành với chất lượng tốt không chỉ phục vụ hoạt động của Phái bộ, mà còn góp phần cải thiện hạ tầng, hỗ trợ hoạt động nhân đạo và đời sống người dân địa phương.

Quang cảnh lễ chào cờ thiêng liêng của những người lính công binh gìn giữ hòa bình trở về Tổ quốc sau một nhiệm kỳ thành công.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao Đội Công binh số 4 đã thực hiện tốt công tác dân vận, ghi dấu ấn tốt đẹp của những người lính công binh Việt Nam tại khu vực Abyei với chính quyền và người dân sở tại. Đội đã sửa chữa cầu, bệnh viện, trường học, đóng bàn ghế và hỗ trợ cơ sở vật chất, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho người dân Abyei, đặc biệt là trẻ em. Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, những việc làm thiết thực đó được chính quyền, cộng đồng địa phương trân trọng, gửi nhiều thư khen, góp phần củng cố niềm tin của bạn bè quốc tế đối với lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Kế thừa, phát huy kết quả và kinh nghiệm của các thê đội Công binh trước đây, Đội Công binh số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong kỳ kiểm tra đánh giá năng lực toàn diện đối với đơn vị của Phái bộ, Đội đạt mức đánh giá cao, được lãnh đạo UNISFA lựa chọn là đơn vị xuất sắc toàn diện và đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc khen thưởng. Cả 184 cán bộ, nhân viên của Đội đã được trao Huy chương “Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương kết quả hoạt động của Đội Công binh số 4.

Quang cảnh lễ đón.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Đội Công binh số 4 duy trì nghiêm việc quản lý, khai thác, bảo đảm kỹ thuật đối với phương tiện, trang thiết bị; nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng xử trí tình huống của cán bộ, nhân viên. Trước những thời điểm tình hình an ninh tại địa bàn diễn biến phức tạp, Đội đã chấp hành nghiêm quy định của Liên hợp quốc, Phái bộ và Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tặng hoa và trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng đơn vị và các nữ quân nhân của Đội Công binh số 4.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt việc kiểm tra sức khỏe, giải quyết chế độ, chính sách, tổng kết nhiệm kỳ và bình xét thi đua, khen thưởng cho Đội Công binh số 4. Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 cần sớm ổn định, trở về đơn vị, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp chuẩn bị lực lượng luân phiên trong năm tới, quản lý và bảo đảm an toàn cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 đang làm nhiệm vụ tại địa bàn.

Tại lễ đón, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã tặng hoa, trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng đơn vị, các quân nhân đạt thành tích xuất sắc và các nữ quân nhân của Đội Công binh số 4.