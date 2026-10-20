Đội Công binh số 4 báo công dâng Bác sau khi kết thúc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Abyei

Trước đó, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 lắng nghe Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kính dâng lên Người những thành tích sau một nhiệm kỳ thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở khu vực Abyei.

Các đại biểu và Đội Công binh số 4 dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Ảnh: TUẤN HUY

Báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, khẳng định: Trong điều kiện an ninh phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, cán bộ, nhân viên đơn vị luôn đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, duy trì nghiêm kỷ luật, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quang cảnh Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: TUẤN HUY

Các đại biểu và Đội Công binh số 4 vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TUẤN HUY

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam biểu dương sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đội Công binh số 4. Ảnh: TUẤN HUY

Thượng tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 báo cáo thành tích dâng lên Người. Ảnh: TUẤN HUY

Trong suốt nhiệm kỳ, Đội triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm công binh; khảo sát, thi công, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, cầu và các công trình hạ tầng; củng cố doanh trại, công trình bảo đảm an ninh, an toàn. Đặc biệt, việc thi công, bảo đảm cầu Banton và duy trì thông suốt các tuyến đường huyết mạch đã góp phần nâng cao năng lực cơ động, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và hiệu quả hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trên địa bàn.

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 báo công dâng Bác. Ảnh: TUẤN HUY

Nhiều nhiệm vụ được hoàn thành vượt chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn tuyệt đối, được lãnh đạo, chỉ huy Phái bộ đánh giá cao. Những đóng góp nổi bật của Đội đã được Phái bộ đề xuất lên Ban Thư ký Liên hợp quốc xem xét khen thưởng.

Trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4. Ảnh: TUẤN HUY

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị tích cực hỗ trợ nhân đạo, giúp đỡ cộng đồng, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương. Những con đường, công trình được hoàn thành còn kết nối tình hữu nghị, sự sẻ chia giữa những người lính mũ nồi xanh Việt Nam với người dân sở tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng biểu dương những nỗ lực, cống hiến của tập thể Đội Công binh số 4; khẳng định thành tích của đơn vị thể hiện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường quốc tế.

Đồng chí Cục trưởng mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên tiếp tục vận dụng kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được vào thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; trở thành hạt nhân trong huấn luyện, đào tạo, truyền thụ kinh nghiệm, góp phần xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 nguyện tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, các đại biểu và cán bộ, nhân viên được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ; sau đó, đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.