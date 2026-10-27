Đội Công an TPHCM - ứng viên sáng giá cho chức vô địch

Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, 8 đội bóng bước vào chặng đua quyết định của mùa giải với lực lượng mạnh, khí thế cao và quyết tâm chinh phục ngôi vô địch.

Dự đoán chủ nhân của chiếc cúp

Theo giới chuyên môn, các đội bóng góp mặt ở giai đoạn 2 có trình độ khá đồng đều, khiến cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay khó dự đoán. Tuy nhiên, căn cứ vào thành tích ở giai đoạn 1 và phong độ tại các giải đấu gần đây, những ứng viên sáng giá đã dần lộ diện, nổi bật là Biên Phòng MB, Công an TPHCM và Thể Công Tân Cảng.

Kết thúc giai đoạn 1, Biên Phòng MB dẫn đầu bảng xếp hạng với 18 điểm, sau 7 trận toàn thắng. Đội Công an TPHCM xếp thứ hai với 16 điểm (5 thắng, 2 thua), trong khi Thể Công Tân Cảng đứng thứ ba với 13 điểm (4 thắng, 3 thua). Trong số này, Biên Phòng MB nổi lên là một trong những thế lực hàng đầu của bóng chuyền nam Việt Nam những năm gần đây. Đội bóng đã 4 lần vô địch quốc gia vào các năm 2009, 2011, 2024 và 2025, cùng nhiều danh hiệu khác. Vì vậy, thầy trò HLV Trần Đình Tiền đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương.

Ông Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.Đồng Nai và Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM - thăm hỏi, động viên đội Công an TPHCM tại Giải bóng chuyền quốc tế TP.Đồng Nai (mở rộng) năm 2026

Chuẩn bị cho giai đoạn 2, Biên Phòng MB tiếp tục tăng cường lực lượng với hai ngoại binh. Chủ công người Thái Lan Jakkrit Thanomnoi tiếp tục gắn bó với đội sau màn thể hiện tốt ở giai đoạn 1. Trong khi đó, Jordan Ray Wong - tuyển thủ quốc gia Singapore cao 1,93m, có sức bật đà tấn công trên 3,30m, được bổ sung nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.

Bên cạnh đó, đội vẫn duy trì những trụ cột có phong độ ổn định như Nguyễn Ngọc Thuân (chủ công), Đinh Văn Duy (chuyền hai), Trần Duy Tuyến và Trương Thế Khải (phụ công), Phạm Văn Hiệp (đối chuyền)... Với lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm, Biên Phòng MB tiếp tục là đối thủ đáng gờm. Muốn đăng quang, các đội bóng nuôi tham vọng vô địch sẽ phải tìm cách vượt qua thầy trò HLV Trần Đình Tiền.

Người hâm mộ hẳn chưa quên trận chung kết đầy kịch tính của mùa giải 2025 giữa Biên Phòng MB và Thể Công Tân Cảng. Khi ấy, Biên Phòng MB giành chiến thắng 3-2, nhưng đối thủ đã khiến nhà vô địch trải qua những thời khắc đầy khó khăn.

Bước vào giai đoạn 2 năm nay, Thể Công Tân Cảng tiếp tục trình làng đội hình chất lượng với tham vọng chinh phục ngôi vương. Đội bổ sung hai ngoại binh đáng chú ý: đối chuyền người Mỹ Anthony Cherfan, cao 2m với sức bật đà 3,75m, và tái hợp đối chuyền người Indonesia Rivan Nurmulki, người từng góp công lớn giúp đội giành ngôi á quân mùa trước. Ngoài ra, HLV Thái Anh Văn còn có trong tay nhiều vận động viên chất lượng, từng thi đấu nổi bật ở mùa giải trước và giai đoạn 1 năm nay như Phạm Thanh Tùng, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng...

Đội Công an TPHCM vô địch giải bóng chuyền 4x4 TP.Đồng Nai mở rộng 2026

Đội Công an TPHCM quyết vượt qua những "ngọn núi cao"

HLV Nguyễn Văn Hạnh cùng các học trò đã gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào trong năm 2026. Chức vô địch Cúp Hùng Vương 2026, ngôi vô địch Giải bóng chuyền 4x4 TP.Đồng Nai mở rộng và ngôi á quân Giải bóng chuyền quốc tế Đồng Nai mở rộng 2026 là minh chứng cho nỗ lực, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của đội bóng chuyền Công an TPHCM.

Với những kết quả đạt được cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Công an TPHCM đặt mục tiêu chinh phục chức vô địch quốc gia năm nay. Tuy nhiên, khi các đối thủ đều tăng cường lực lượng mạnh mẽ, đặc biệt là những ứng viên như Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng và Ninh Bình, hành trình lên ngôi của thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh được dự báo sẽ không dễ dàng.

Một trong những đối thủ lớn nhất mà Công an TPHCM phải vượt qua chính là Biên Phòng MB. Hai đội có nhiều duyên nợ khi liên tục chạm trán trong hơn một năm qua, đặc biệt ở những trận chung kết tranh ngôi vô địch.

Tại chung kết Cúp Hùng Vương 2025, Công an TPHCM từng dẫn trước Biên Phòng MB hai hiệp với các tỷ số 26-24 và 25-22. Tuy nhiên, đội bóng thành phố không thể duy trì lợi thế khi để đối thủ thắng liên tiếp hai hiệp sau với tỷ số 25-19 và 25-23, đưa trận đấu vào hiệp quyết định. Ở hiệp 5, hai đội giằng co quyết liệt từng điểm số trước khi Biên Phòng MB giành chiến thắng 15-13, qua đó lần thứ ba đăng quang tại Cúp Hùng Vương. Đến Cúp Hùng Vương 2026, hai đội lại gặp nhau trong trận chung kết. Lần này, Công an TPHCM thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 với các tỷ số 25-16, 25-20 và 25-20.

Tri ân lịch sử, tiếp thêm động lực thi đấu

Trước khi bước vào giai đoạn 2 và vòng chung kết Giải vô địch bóng chuyền quốc gia các CLB năm 2026, đội bóng chuyền Công an TPHCM đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo, TPHCM. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các thành viên trong đội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hoạt động không chỉ thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" mà còn nhắc nhở mỗi thành viên về trách nhiệm, niềm tự hào và tinh thần cống hiến. Đây cũng là nguồn động viên để toàn đội tiếp tục đoàn kết, nỗ lực và thi đấu bằng bản lĩnh, ý chí cao nhất trong màu áo Công an TPHCM.

Không chỉ giành chiếc cúp danh giá, chiến thắng ấy còn giúp các cầu thủ Công an TPHCM thêm tự tin khi đối đầu với đối thủ mạnh. Sắp tới, hai đội sẽ có cơ hội chạm trán ở giai đoạn 2 và hoàn toàn có thể tái đấu tại bán kết hoặc chung kết. Những kinh nghiệm tích lũy được từ các lần đối đầu trước sẽ là cơ sở để HLV Nguyễn Văn Hạnh cùng các học trò xây dựng đấu pháp phù hợp cho cuộc cạnh tranh sắp tới.

Bên cạnh Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng cũng là một thế lực đáng gờm của bóng chuyền nam Việt Nam. Đội bóng này từng 4 lần vô địch quốc gia vào các năm 2005, 2007, 2014 và 2016, cùng 8 lần giành ngôi á quân. Ở mùa giải 2025, Thể Công Tân Cảng vào chung kết và chỉ chịu thua Biên Phòng MB sau 5 hiệp đấu căng thẳng với tỷ số 2-3 (25-21, 29-31, 20-25, 26-24, 12-15).

Thể Công Tân Cảng cũng là đối thủ quen thuộc của Công an TPHCM. Tại bán kết Giải vô địch quốc gia năm 2025, Thể Công Tân Cảng từng đánh bại Công an TPHCM để giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, trong năm 2026, cục diện đã có những thay đổi đáng chú ý. Ở giai đoạn 1 Giải vô địch quốc gia, Công an TPHCM đánh bại Thể Công Tân Cảng với tỷ số 3-0 (25-13, 25-15, 25-23). Hai đội tiếp tục gặp nhau tại bán kết Cúp Hùng Vương, nơi Công an TPHCM giành chiến thắng 3-0 với các tỷ số 25-17, 25-20 và 26-24.

Những kết quả này giúp Công an TPHCM có thêm cơ sở để tự tin trước đối thủ. Dù vậy, Thể Công Tân Cảng vẫn sở hữu lực lượng chất lượng và kinh nghiệm thi đấu dày dạn. Nếu hai đội tái đấu ở giai đoạn 2, bán kết hoặc chung kết, thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh sẽ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật để tiếp tục giành lợi thế.

Ngoài hai đối thủ kể trên, đội Công an TPHCM cũng không được phép chủ quan trước bất kỳ đội bóng nào. Khi bước vào giai đoạn quyết định, tất cả các đội đều hướng đến mục tiêu đạt thành tích cao nhất.

Những ngày qua, toàn đội duy trì cường độ tập luyện cao, nghiêm túc thực hiện giáo án của ban huấn luyện. Đáng chú ý, hai ngoại binh Farhan Halim và Morteza Sharifi đã bắt nhịp tốt với đồng đội, hòa nhập nhanh với lối chơi chung. Các buổi tập diễn ra tích cực, những pha phối hợp ngày càng ăn ý, tạo thêm niềm tin cho người hâm mộ trước thềm giải đấu.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần quyết tâm và lực lượng có chiều sâu, Công an TPHCM được kỳ vọng sẽ cống hiến những trận đấu hấp dẫn, những pha bóng đẹp mắt và hướng đến mục tiêu cao nhất tại mùa giải năm nay.

Ông Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.Đồng Nai và Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM - thăm hỏi, động viên đội Công an TPHCM tại Giải bóng chuyền quốc tế TP.Đồng Nai (mở rộng) năm 2026

Công an TPHCM gặp Sanest Khánh Hòa ở trận ra quân

Vào lúc 20 giờ ngày 28/10/2026, đội Công an TPHCM sẽ thi đấu trận mở màn gặp Sanest Khánh Hòa tại Nhà thi đấu Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, phường Phú Thọ, TPHCM. Ban tổ chức mở cửa tự do để khán giả vào sân theo dõi và cổ vũ các đội bóng. Người hâm mộ được mời đến tiếp lửa cho Công an TPHCM cũng như các đội tham dự giai đoạn 2 và vòng chung kết.

Hành trình chinh phục đỉnh cao của các cầu thủ Công an TPHCM chính thức bắt đầu với nhiều thử thách phía trước. Toàn đội đang hướng đến những trận đấu quan trọng bằng tinh thần quyết tâm cao nhất, với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch mùa giải năm nay.