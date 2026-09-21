Đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh vô địch Giải Bóng chuyền 4x4 thành phố Đồng Nai mở rộng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trung Nhân trao giải nhất cho đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Anh

Giải Bóng chuyền 4x4 thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026 đã khởi tranh chiều 21-9 tại sân bóng chuyền Văn phòng Thành ủy Đồng Nai.

Giải tổ chức nhằm tạo điều kiện để các đội bóng chuyền trong nước và quốc tế giao lưu, thi đấu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa các địa phương, các câu lạc bộ thể thao trong nước và quốc tế.

Giải Bóng chuyền 4x4 thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026 diễn ra tại sân bóng chuyền Văn phòng Thành ủy Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Giải quy tụ 4 đội bóng tranh tài gồm: Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Visakha Campuchia và chủ nhà thành phố Đồng Nai. 4 đội đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 2 đội xếp hạng nhất, nhì vào tranh trận chung kết.

Hai đội Visakha Campuchia và Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong trận chung kết tranh ngôi vô địch. Trong ảnh: Một pha tấn công của đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Anh

Sau một buổi tranh tài sôi nổi với nhiều trận đấu hấp dẫn, đội Visakha Campuchia và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua các đối thủ để góp mặt trong trận chung kết diễn ra tối cùng ngày. Hai đội này cũng mới gặp nhau trong trận chung kết Giải Bóng chuyền quốc tế thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026 diễn ra tối 20-9.

Cầu thủ đội thành phố Đồng Nai chắn bóng trước pha tấn công của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Anh

Trận chung kết giữa 2 đội Visakha Campuchia và Công an Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt, những màn rượt đuổi điểm số kịch tính. Đáng tiếc, trận chung kết diễn ra dưới trời mưa, sân trơn cũng phần nào ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của 2 đội.

Kết quả, đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc giành chiến thắng trước đội Visakha Campuchia với tỷ số 2-0 (25-22, 25-23) để lên ngôi vô địch.

Đội Visakha Campuchia giành hạng nhì. Ảnh: Huy Anh

Đội thành phố Đồng Nai đạt hạng ba. Ảnh: Huy Anh

Đội Thành phố Hồ Chí Minh đạt hạng tư. Ảnh: Huy Anh

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao cờ, huy chương và tiền thưởng cho các đội bóng đạt thành tích xuất sắc.

Các đại biểu, Ban tổ chức cùng các đội tham dự giải. Ảnh: Huy Anh

Kết quả chung cuộc, đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành hạng nhất, đội Visakha Campuchia giành hạng nhì, đội thành phố Đồng Nai đứng hạng ba và đội Thành phố Hồ Chí Minh hạng tư.