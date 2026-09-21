Đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh vô địch Giải Bóng chuyền 4x4 thành phố Đồng Nai mở rộng
Đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch Giải Bóng chuyền 4x4 thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội Visakha Campuchia trong trận chung kết.
Giải Bóng chuyền 4x4 thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026 đã khởi tranh chiều 21-9 tại sân bóng chuyền Văn phòng Thành ủy Đồng Nai.
Giải tổ chức nhằm tạo điều kiện để các đội bóng chuyền trong nước và quốc tế giao lưu, thi đấu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa các địa phương, các câu lạc bộ thể thao trong nước và quốc tế.
Giải quy tụ 4 đội bóng tranh tài gồm: Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Visakha Campuchia và chủ nhà thành phố Đồng Nai. 4 đội đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 2 đội xếp hạng nhất, nhì vào tranh trận chung kết.
Sau một buổi tranh tài sôi nổi với nhiều trận đấu hấp dẫn, đội Visakha Campuchia và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua các đối thủ để góp mặt trong trận chung kết diễn ra tối cùng ngày. Hai đội này cũng mới gặp nhau trong trận chung kết Giải Bóng chuyền quốc tế thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026 diễn ra tối 20-9.
Trận chung kết giữa 2 đội Visakha Campuchia và Công an Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt, những màn rượt đuổi điểm số kịch tính. Đáng tiếc, trận chung kết diễn ra dưới trời mưa, sân trơn cũng phần nào ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của 2 đội.
Kết quả, đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc giành chiến thắng trước đội Visakha Campuchia với tỷ số 2-0 (25-22, 25-23) để lên ngôi vô địch.
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao cờ, huy chương và tiền thưởng cho các đội bóng đạt thành tích xuất sắc.
Kết quả chung cuộc, đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành hạng nhất, đội Visakha Campuchia giành hạng nhì, đội thành phố Đồng Nai đứng hạng ba và đội Thành phố Hồ Chí Minh hạng tư.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202609/doi-cong-an-thanh-pho-ho-chi-minh-vo-dich-giai-bong-chuyen-4x4-thanh-pho-dong-nai-mo-rong-5836cd6/