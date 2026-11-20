Những ngày tháng 11, khi tiết trời Đà Lạt bắt đầu se lạnh, các triền đồi cỏ hồng đồng loạt khoác lên mình sắc màu đặc trưng của mùa đông phố núi. Từ những thảm cỏ li ti phủ kín sườn đồi đến những khoảng đất rộng dưới tán thông, sắc hồng phớt pha trắng tạo nên khung cảnh nên thơ, mang đến vẻ đẹp riêng có cho vùng đất cao nguyên.

Đồi cỏ hồng dưới những tán thông xanh tạo nên khung cảnh thơ mộng vào mùa đẹp nhất trong năm

Cỏ hồng thường xuất hiện vào thời điểm cuối năm, khi những cơn mưa dần thưa và tiết trời chuyển lạnh. Vào sáng sớm, khi sương còn đọng trên từng ngọn cỏ, cả triền đồi như được phủ một lớp màu trắng hồng mềm mại. Khi nắng lên, những giọt sương tan dần, để lộ sắc hồng phấn nổi bật giữa nền xanh của rừng thông, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy cuốn hút.

Nhiều du khách tìm đến đây từ sáng sớm để săn khoảnh khắc bình minh, lưu lại những bức ảnh giữa không gian cỏ hồng, rừng thông và bầu trời cao nguyên

Chị Vương Thị Hải Lăng, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh: “Tôi cùng gia đình đến Đà Lạt và tranh thủ ghé đồi cỏ hồng từ sáng sớm để ngắm cảnh, chụp hình. Khung cảnh ở đây rất đẹp và thơ mộng, nhất là khi ánh nắng ban mai chiếu xuống những thảm cỏ còn đọng sương, tạo nên sắc màu rất đặc biệt. Không khí buổi sáng ở Đà Lạt cũng rất trong lành, se lạnh, mang lại cảm giác dễ chịu. Đây thực sự là một trải nghiệm thú vị, giúp tôi có thêm nhiều bức ảnh đẹp và những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi”.

Những giọt sương sớm đọng trên từng nhánh cỏ hồng, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng đặc trưng của mùa cỏ hồng

Sự kết hợp giữa sắc hồng của cỏ, màu xanh của núi rừng và mặt hồ yên ả mang đến những góc nhìn đa dạng, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm của Đà Lạt

Đồi cỏ hồng dưới những tán thông xanh tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút du khách đến tham quan, check-in

Sức hút của mùa cỏ hồng cũng góp phần tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Đà Lạt trong những tháng cuối năm, thời điểm địa phương đang tích cực chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Nhìn từ dưới lên sườn đồi tại vùng núi Langbiang được phủ kín bởi sắc hồng quyến rũ

Giữa những sắc hồng của cỏ, màu xanh của núi rừng trên mặt hồ Đan Kia - Suối Vàng trong nắng sớm mai tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp