Đồi cỏ hồng hút giới trẻ check-in trước thềm Festival Hoa Đà Lạt
Đà Lạt (Lâm Đồng) chuyển se lạnh, những triền đồi cỏ hồng bắt đầu khoe sắc, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa đại ngàn thông xanh. Vẻ đẹp đặc trưng của mùa cỏ hồng không chỉ góp phần tô điểm cảnh sắc phố núi mà còn trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách, nhất là giới trẻ đến tham quan, check-in trước thềm Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.
Những ngày tháng 11, khi tiết trời Đà Lạt bắt đầu se lạnh, các triền đồi cỏ hồng đồng loạt khoác lên mình sắc màu đặc trưng của mùa đông phố núi. Từ những thảm cỏ li ti phủ kín sườn đồi đến những khoảng đất rộng dưới tán thông, sắc hồng phớt pha trắng tạo nên khung cảnh nên thơ, mang đến vẻ đẹp riêng có cho vùng đất cao nguyên.
Cỏ hồng thường xuất hiện vào thời điểm cuối năm, khi những cơn mưa dần thưa và tiết trời chuyển lạnh. Vào sáng sớm, khi sương còn đọng trên từng ngọn cỏ, cả triền đồi như được phủ một lớp màu trắng hồng mềm mại. Khi nắng lên, những giọt sương tan dần, để lộ sắc hồng phấn nổi bật giữa nền xanh của rừng thông, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy cuốn hút.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-co-hong-hut-gioi-tre-check-in-truoc-them-festival-hoa-da-lat-10444326.html