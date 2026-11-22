Cao Bằng thuộc vùng Đông Bắc, có đường biên giới dài hơn 300 km giáp Trung Quốc. Địa hình núi non nối tiếp cùng hệ thống hang động, hồ nước, thung lũng tạo nên sức hút riêng cho vùng biên cương. Từ tháng 10 đến đến đầu năm sau, đồi cỏ Ba Quáng (xã Vinh Quý), theo tiếng đồng bào là đồi cỏ vai rộng, bước vào mùa khô, thảm cỏ trên những triền đồi đồng loạt chuyển màu vàng nâu, ánh lên rực rỡ khi nắng chiếu vào. Thời điểm cuối năm, mỗi ngày nơi đây đều đông đúc du khách và nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh. Sang tháng 5-9, thảm cỏ sẽ trở lại màu xanh non.

Nhiếp ảnh gia Cáo Art (Hà Nội) đến Cao Bằng vào những ngày tháng 10, đôi lúc phải thức dậy từ khuya hoặc 3h sáng để "săn" ảnh. Anh có sở thích tìm những điểm đến còn nguyên sơ, chưa phát triển mạnh về dịch vụ du lịch, đồi cỏ Ba Quáng là một trong số đó. Cảnh quan tại đây mộc mạc, không gian trải rộng bất tận và không có công trình che khuất tầm nhìn, dễ dàng phóng tầm mắt ngắm từng ngọn đồi.

Nhiếp ảnh gia này cho biết sương mây ở đồi cỏ Ba Quáng sẽ phủ dày và bừng lên trong nắng khi những ngày trước đó có mưa nhẹ. Mùa này, không khí se lạnh, cảm giác thư thái khi đi bộ trên những triền đồi. Đến tháng 12, nhiệt độ sẽ giảm dần, dao động 8-15 độ C.

Mỗi khung giờ trong ngày, đồi cỏ Ba Quáng mang một diện mạo khác, dựa theo ánh sáng và sắc trời. Buổi sáng 5h30-8h, chân trời hửng cam tím, lớp sương và dải mây trôi ngang sườn đồi, màu cháy của cỏ dần hiện rõ khi sương tan, gây liên tưởng đến những cảnh quay trong phim điện ảnh. Đến 14-17h, gam màu cỏ trầm hơn. Do đặc thù của khu vực miền núi, mặt trời lặn rất nhanh, du khách không muốn đánh mất khoảnh khắc đẹp nên đến sớm.

Đường di chuyển đến đồi cỏ Ba Quáng không quá khó. Du khách đi theo hướng xã Vinh Quý, cách trung tâm thành phố Cao Bằng (cũ) khoảng 70 km. Đến xóm Khum Đin tiếp tục rẽ phải và di chuyển thêm 3 km sẽ thấy triền đồi cỏ cháy. Sau đó, du khách leo bộ khoảng 10-15 phút để đặt chân lên điểm ngắm cảnh bao quát. Tại đây có dịch vụ thuê ngựa chụp ảnh với giá 50.000 đồng/lượt.

Với nam nhiếp ảnh gia, điều đẹp nhất ở đồi cỏ Ba Quáng nói riêng và Cao Bằng nói chung không phải thác nước hùng vĩ, đồng lúa vàng ươm hay đồi cỏ ngập sương mây, mà là cách sống giản dị, chân thành, mến khách của đồng bào Tày và Nùng. Ánh mắt của họ ánh lên niềm tin và nụ cười luôn nở trên môi, dù cuộc sống còn khó khăn. Những nét văn hóa truyền thống đồng bào vẫn còn hiện diện trong cộng đồng, từ trang phục đến tập quán, sinh hoạt.

Theo lãnh đạo UBND xã Vinh Quý, đồi cỏ Ba Quáng là điểm đến hút khách cho địa phương. Xã hướng đến tổ chức du lịch và quảng bá phù hợp với nguồn nhân lực, đề cao bảo vệ cảnh quan tự nhiên, từng bước hoàn thiện dịch vụ thiết yếu để đảm bảo an toàn cho du khách, giữ sức hút bền vững và tạo sinh kế cho cộng đồng.

Trong 3 năm (2024-2026), Cao Bằng khẳng định sức hút khi liên tiếp lọt danh sách 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam thuộc khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards. Năm 2018, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu.

Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 2,6 triệu lượt khách, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 84% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế gần 110.000 lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch gần 3.000 tỷ đồng.

Doanh thu du lịch tăng nhanh hơn lượng khách cho thấy giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch đang chuyển biến tích cực. Trên cơ sở kết quả đạt được, ngành du lịch đặt mục tiêu cả năm từ 2,8 triệu lên 3,1 triệu lượt, phối hợp với 110 doanh nghiệp triển khai 5 nhóm tour, gồm 1 ngày, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, giáo dục di sản, trải nghiệm ẩm thực, văn hóa.