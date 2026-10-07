Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 tích cực hưởng ứng hiến máu tình nguyện

Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 tham gia hiến máu tình nguyện.

Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, việc tham gia hiến máu thể hiện ý thức, trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 3 đối với cộng đồng, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ, sẵn sàng sẻ chia và đóng góp sức mình vì cộng đồng.