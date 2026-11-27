Chỉ định đùa đồng nghiệp bằng bức ảnh cá sấu tạo bằng AI, một thanh niên 30 tuổi ở Singapore khiến nhà chức trách phải thuê chuyên gia tìm kiếm và tạm dừng các hoạt động dưới nước. Khi sự thật bị phát hiện, người này phải ra tòa vì truyền tải thông tin giả.