Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 23 tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh
Trước nguy cơ cháy, nổ tiềm ẩn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 đang tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/doi-chua-chay-va-cnch-khu-vuc-so-23-tang-cuong-kiem-tra-an-toan-pccc-tai-cac-co-so-san-xuat-kinh-doanh-post677156.antd