Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình phá dỡ công trình phục vụ thi công tuyến đường Lê Duẩn.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các hộ dân trong việc chủ động phòng ngừa tai nạn, sự cố, đặc biệt, trước đó, ngày 07/10/2026, tại khu vực này đã xảy ra một vụ tai nạn lao động gây thương vong về người trong quá trình phá dỡ công trình.

Các công trình đang được phá dỡ phục vụ thi công, mở rộng tuyến đường Lê Duẩn, đoạn qua ấp An Lợi, xã An Phước.

Tại các hộ dân, Tổ công tác tập trung hướng dẫn những nội dung cần lưu ý trước và trong quá trình phá dỡ công trình, như: khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình và các công trình liền kề; lựa chọn biện pháp, trình tự phá dỡ phù hợp với đặc điểm, kết cấu công trình; chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị và phương tiện bảo vệ cá nhân cần thiết; kiểm tra, bảo đảm an toàn trước khi tiến hành tháo dỡ. Đồng thời, khuyến cáo người dân không tự ý thực hiện phá dỡ khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn; trường hợp thuê đơn vị thi công phải lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, bố trí nhân lực phù hợp và tuân thủ các yêu cầu về an toàn trong quá trình thi công.

Bên cạnh đó, các hộ dân được hướng dẫn chú ý bảo đảm an toàn cho người tham gia phá dỡ, người dân xung quanh và các công trình lân cận; chủ động kiểm soát khu vực nguy hiểm, không để người không có nhiệm vụ đi vào khu vực đang phá dỡ, kịp thời dừng thi công khi phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm an toàn và ký cam kết thực hiện các quy định về an toàn trong quá trình phá dỡ công trình.

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thuộc khu vực thi công thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn, sự cố; góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân trong quá trình phá dỡ công trình phục vụ thi công tuyến đường Lê Duẩn.