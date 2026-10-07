Đội chữa cháy và CNCH khu vực 3 tích cực hưởng ứng các hoạt động dân vận

CBCS và Đoàn Thanh niên xã Xuân Đường tham gia công tác dân vận.

Với tinh thần trách nhiệm, xung kích và tình nguyện, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực phát quang cây cỏ, thu gom rác thải, quét dọn, vệ sinh, làm sạch khoảng 600 m đường dân sinh trên địa bàn. Hoạt động góp phần cải thiện cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp, đồng thời góp phần phục vụ đời sống Nhân dân trên địa bàn.

CBCS Đội chữa cháy và CNCH khu vực 3 thực hiện công tác dân vận tại ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường.

Bên cạnh hoạt động vệ sinh môi trường, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy tại một số hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; tập trung phổ biến các biện pháp phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, sử dụng an toàn nguồn điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

CBCS tích cực dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại ấp Thừa Đức, xã Xuân Đường.

Thông qua các hoạt động thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 3 đã phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân, đồng thời nâng cao ý thức tự phòng, tự quản về phòng cháy, chữa cháy trong cộng đồng dân cư.