Đội chữa cháy và CNCH khu vực 3 chung tay thực hiện công tác dân vận tại địa phương

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của mùa mưa và việc thi công tuyến đường Lê Duẩn, phường Long Thành, một số khu vực, đặc biệt là khu vực trước cổng Công viên 3A, xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn kéo dài, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Trước tình hình đó, lực lượng Công an, Quân sự đã phối hợp khơi thông dòng chảy, góp phần nâng cao khả năng thoát nước, hạn chế nguy cơ ngập úng tại khu vực.

CBCS Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 tham gia nạo vét, khơi thông mương thoát nước.

Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy phong trào dân vận tại địa phương. Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng và tăng cường sự gắn bó với Nhân dân, lan tỏa tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.