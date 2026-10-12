Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 bảo đảm an toàn PCCC Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam

Nhằm chủ động phòng ngừa cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho sự kiện, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp với Ban Tổ chức xây dựng phương án chữa cháy, kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC, giao thông phục vụ chữa cháy, nguồn nước và lối thoát nạn tại khu vực tổ chức. Đồng thời, đơn vị bố trí phương tiện, cán bộ, chiến sĩ thường trực, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra.

CBCS Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 tham gia bảo đảm an toàn PCCC tại Cuộc thi.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 3 đã phối hợp với các lực lượng triển khai công tác bảo đảm an toàn PCCC trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi, góp phần bảo đảm an toàn cho đại biểu, người tham gia và khán giả, phục vụ sự kiện diễn ra an toàn, thành công.