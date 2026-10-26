Đội chữa cháy và CNCH khu vực 13 tổ chức tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống đuối nước tại Trường TH&THCS Phước Bình

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 đã tập trung phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC, CNCH; hướng dẫn nhận diện các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong trường học, gia đình và khu dân cư; đồng thời trang bị cho cán bộ, giáo viên, học sinh những kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa và xử lý khi xảy ra sự cố.

Trong đó, nội dung tuyên truyền chú trọng kỹ năng xử lý ban đầu khi phát hiện cháy; cách báo cháy, thông tin cho lực lượng chức năng; kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm trong điều kiện có khói, khí độc; việc bình tĩnh, nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn.

Báo cáo viên trao đổi, hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng chống đuối nước.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 đã trực tiếp hướng dẫn và tổ chức thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định từ bình gas. Qua tình huống thực hành, cán bộ, giáo viên và học sinh được quan sát trực quan các bước xử lý khi xảy ra sự cố cháy liên quan đến khí gas, cách tiếp cận đám cháy bảo đảm an toàn và sử dụng phương tiện chữa cháy xách tay đúng kỹ thuật. Hoạt động thực hành giúp các em học sinh dễ dàng ghi nhớ kiến thức, đồng thời nâng cao khả năng xử lý bình tĩnh, kịp thời khi phát hiện đám cháy trong thực tế.

Cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trải nghiệm thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Đối với công tác cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống đuối nước, cán bộ, giáo viên và học sinh được tuyên truyền về những nguy cơ thường gặp, nhất là tại ao, hồ, sông, suối, khu vực có nước sâu hoặc không có biển cảnh báo an toàn. Các em học sinh được khuyến cáo không tự ý tắm, bơi tại những khu vực nguy hiểm; không đùa nghịch, xô đẩy nhau gần khu vực có nước; đồng thời chủ động báo cho người lớn, thầy cô hoặc lực lượng chức năng khi phát hiện trường hợp có nguy cơ đuối nước.

Thông qua buổi tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC, CNCH và phòng chống đuối nước trong cán bộ, giáo viên, học sinh; từng bước hình thành kỹ năng xử lý tình huống cần thiết, nhất là đối với học sinh - nhóm đối tượng cần được trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình và hỗ trợ người khác một cách an toàn.

Việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng PCCC, CNCH tại các cơ sở giáo dục có ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố; đồng thời góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.