Đối chiếu dữ liệu dân cư, siết chặt đối tượng được giảm phí BOT

Ngày 16-10, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT khẩn trương rà soát việc thực hiện chính sách giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý.

Việc rà soát nhằm bảo đảm thu phí đúng quy định, công khai, minh bạch, hạn chế thất thoát doanh thu dự án và nguy cơ phát sinh mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Xã Hra (tỉnh Gia Lai) có hơn 270 trường hợp có hộ khẩu tại địa phương đã được miễn, giảm phí qua trạm thu phí. Ảnh: Minh Phương

Theo Bộ Xây dựng, chủ trương giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện thuộc khu vực trong phạm vi từ 5-10 km quanh trạm thu phí đã được thống nhất tại Văn bản số 11519 ngày 11-10-2017 của Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng. Chính sách nhằm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân sinh sống gần trạm thu phí, đồng thời góp phần bảo đảm hoạt động thu phí ổn định, minh bạch.

Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh bất cập trong việc xác nhận và quản lý đối tượng thụ hưởng, nhất là đối với doanh nghiệp vận tải hoặc đơn vị sở hữu số lượng phương tiện lớn.

Để khắc phục, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT kiểm tra danh sách phương tiện thuộc diện được giảm giá. Việc rà soát phải gắn với đối chiếu thông tin chủ phương tiện với dữ liệu công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó xác định chính xác đối tượng và phạm vi được hưởng chính sách.

Bộ Xây dựng yêu cầu kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về giá, lợi dụng chính sách giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoặc xác nhận, thực hiện miễn, giảm giá không đúng đối tượng.

Đối với trường hợp có dấu hiệu trục lợi, cơ quan chức năng phải xác minh đến cùng. Nếu vi phạm mang tính hệ thống, gây thiệt hại lớn, cần chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT cũng phải khẩn trương rà soát việc thực hiện chính sách miễn, giảm giá tại các trạm thu phí do mình quản lý, tập trung kiểm tra danh sách phương tiện được hưởng ưu đãi và bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành. Những đơn vị này chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc thu đúng, thu đủ giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Bộ Xây dựng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền về chính sách thu phí, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ phương tiện khi qua trạm; đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực thu phí.