Đồi chè Liên Sơn điểm check in hút khách dịp Lễ hội Văn hoá, Du lịch Mường Lò năm 2026

Trải dài trên những triền đồi, các luống chè xanh nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh yên bình, đặc trưng của vùng đất Liên Sơn. Trong nắng sớm, sắc xanh của đồi chè hòa cùng núi rừng, mở ra nhiều góc nhìn đẹp mắt. Với người dân Bản Sá, đó là thành quả lao động của nhiều thế hệ; với du khách, cảnh quan ấy là sức hút để đến tham quan, chụp ảnh và khám phá cuộc sống vùng chè.

Toàn cảnh khu vực check-in đồi chè Liên Sơn.

Thôn Bản Sá có 175 hộ dân, 100% số hộ trồng chè với tổng diện tích hơn 250 ha. Từ năm 1972 đến nay, cây chè trở thành nguồn thu nhập chính, gắn bó mật thiết với đời sống kinh tế của người dân. Nhờ duy trì, phát triển vùng nguyên liệu qua nhiều năm, thu nhập bình quân của các hộ trồng chè đạt khoảng 120 triệu đồng/năm. Cuộc sống ngày càng ổn định, những đồi chè cũng được chăm sóc, gìn giữ, tạo nên cảnh quan xanh rộng lớn.

Khi cây chè mang lại giá trị kinh tế và cảnh quan dần trở thành lợi thế, người dân địa phương có thêm động lực thay đổi cách sản xuất, xây dựng môi trường sạch đẹp để đón khách. Anh Phạm Tiến Lợi - Bí thư Chi bộ thôn Bản Sá, xã Liên Sơn cho biết, nhiều năm nay bà con đã từng bước nâng cao ý thức chăm sóc chè để đón du khách.

Từ giữ gìn vệ sinh đồi chè đến nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sự tham gia của người dân là yếu tố quan trọng để hình thành điểm đến du lịch thân thiện. Bởi với du lịch trải nghiệm nông nghiệp, sức hấp dẫn không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở chất lượng môi trường, phương thức canh tác và những trải nghiệm chân thực về đời sống sản xuất của người dân.

Nhận thấy lợi thế từ vùng chè rộng lớn, xã Liên Sơn đang định hướng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, từng bước kết nối sản xuất với dịch vụ tham quan, trải nghiệm. Địa phương đẩy mạnh truyền thông, quảng bá điểm đến, đồng thời tìm kiếm cơ hội phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp lữ hành để hoàn thiện cảnh quan, xây dựng sản phẩm và đưa du khách đến với đồi chè.

Lãnh đạo xã Liên Sơn khảo sát địa điểm check-in đồi chè phục vụ Lễ hội Văn hoá, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Một trong những hướng đi được xã chú trọng là nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, gắn sản xuất chè an toàn với phát triển du lịch. Theo đó, địa phương quy hoạch 20 ha chè tại thôn Bản Sá, vận động, hướng dẫn người dân áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng tới giảm sử dụng thuốc hóa học, bảo đảm an toàn và thân thiện với môi trường.

Theo ông Nguyễn Duy Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sơn, định hướng này nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè, đồng thời tạo nền tảng phát triển các hoạt động trải nghiệm tại vùng nguyên liệu. Khi du khách được tham quan đồi chè, tìm hiểu quy trình chăm sóc, thu hái và chế biến chè, sản phẩm nông nghiệp sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường thông qua du lịch. Đây cũng là hướng phát triển giúp địa phương từng bước đa dạng hóa sinh kế, thay vì chỉ phụ thuộc vào nguồn thu từ bán chè nguyên liệu.

Từ định hướng của địa phương, đồi chè Liên Sơn đang từng bước được giới thiệu rộng rãi đến du khách. Việc kết nối với các hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn của tỉnh góp phần mở rộng khả năng quảng bá điểm đến, đưa hình ảnh vùng chè đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, xã Liên Sơn đã đầu tư xây dựng thêm các tiểu cảnh, điểm chụp ảnh tại khu vực đồi chè, phục vụ nhu cầu tham quan, lưu giữ hình ảnh của du khách. Các không gian được bố trí phù hợp với cảnh quan tự nhiên không chỉ tăng sức hấp dẫn cho điểm đến mà còn tạo cơ hội để người dân phát triển các dịch vụ đi kèm.

Để lợi thế cảnh quan trở thành sản phẩm du lịch có sức hút lâu dài, Liên Sơn cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, xây dựng trải nghiệm gắn với quy trình sản xuất chè và kết nối đồi chè với các sản phẩm văn hóa, ẩm thực đặc trưng của địa phương. Điểm đến không chỉ hấp dẫn bởi những góc chụp ảnh đẹp mà còn bởi trải nghiệm thực tế, giúp du khách hiểu hơn về vùng chè và muốn quay lại.

Với những triền đồi chè xanh ngút ngàn, Liên Sơn đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách. Chị Lê Nguyệt, một du khách vừa có chuyến tham quan đồi chè Liên Sơn, sẽ chia sẻ cảm nhận của mình về nơi đây.

Sự quan tâm của du khách mở ra cơ hội để người dân có thêm nguồn thu từ dịch vụ bên cạnh sản xuất chè. Tuy nhiên, phát triển du lịch cần song hành với bảo vệ vùng nguyên liệu và duy trì sinh kế của người trồng chè. Hoạt động tham quan phải phù hợp với canh tác; quy trình sản xuất an toàn cần được thực hiện thực chất, gắn với gìn giữ cảnh quan và chất lượng sản phẩm. Khi những giá trị này được bảo đảm, đồi chè Liên Sơn mới có thể phát huy lợi thế, tạo sức hút lâu dài và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Du khách chụp ảnh check-in tại đồi chè Liên Sơn

Hơn 50 năm qua, cây chè đã nuôi dưỡng cuộc sống của người dân Bản Sá, tạo nên vùng nguyên liệu rộng lớn và những triền đồi xanh đặc trưng của Liên Sơn. Từ nền tảng ấy, địa phương đang tìm hướng đi mới bằng cách kết nối nông nghiệp với du lịch trải nghiệm. Để đồi chè trở thành điểm đến hấp dẫn, quan trọng không chỉ là thu hút thêm du khách, mà còn là giữ được màu xanh vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm nguồn thu ổn định cho những người gắn bó với cây chè qua nhiều thế hệ.