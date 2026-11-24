Lực lượng CC và CNCH khu vực 6 phối hợp người dân làng bè triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân trên lòng hồ Trị An.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CC và CNCH khu vực 6 đã tiến hành đến hiện trường xác minh vụ việc và triển khai đội hình CNCH tìm kiếm nạn nhân, do khu vực lòng hồ rộng, độ sâu mực nước từ 8m đến 12m, chỉ huy đội đã báo cáo xin chi viện từ Đội CC và CNCH khu vực 5. Với sự phối hợp nhịp nhàng của hai đội cùng với người dân sinh sống tại khu vực làng bè đến 10 giờ cùng ngày đã phát hiện nạn nhân cách bờ khoảng 40m và đưa lên bờ bàn giao cho công an phường Trị An và người thân của nạn nhân.

Cán bộ, chiến sĩ triển khai thiết bị lặn, phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân tại khu vực xảy ra sự cố.

Cán bộ, chiến sĩ đã tìm thấy nạn nhân và đưa lên bờ.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước trong quá trình lao động, sinh hoạt trên sông, hồ, đặc biệt tại các khu vực làng bè, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.

* Để chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo:

- Trang bị và sử dụng áo phao, các thiết bị bảo đảm an toàn khi làm việc, di chuyển trên mặt nước.

- Không chủ quan, bất cẩn; chú ý điều kiện thời tiết, môi trường nước và các yếu tố nguy hiểm trong quá trình lao động.

- Khi phát hiện người gặp nạn dưới nước, nhanh chóng hô hoán, thông báo lực lượng chức năng; ưu tiên sử dụng phao cứu sinh, dây, sào hoặc vật nổi để hỗ trợ, tuyệt đối không tự ý lao xuống nước khi chưa có kỹ năng và phương tiện bảo đảm an toàn.

Mỗi người dân hãy chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và xử lý tình huống đuối nước, góp phần bảo vệ tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng.