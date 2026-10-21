Đội CC&CNCH khu vực 6 hỗ trợ nghiệp vụ, thực hiện công tác trọng tài hội thao kỹ thuật chữa cháy quần chúng năm 2026

Thực hiện sự phân công của lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ nghiệp vụ và thực hiện công tác trọng tài tại Hội thao.

Tổ trọng tài phổ biến quy chế Hội thao.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội thao, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 6 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức và các lực lượng của Công ty Thủy điện Trị An, hướng dẫn các đội thi thực hiện đúng thao tác kỹ thuật, phổ biến quy chế, nội dung thi và các tiêu chí chấm điểm. Đồng thời, CBCS được phân công làm trọng tài đã thực hiện nhiệm vụ tại từng vị trí thi đấu với tinh thần trách nhiệm, khách quan, công bằng, bảo đảm việc đánh giá kết quả được thực hiện chính xác, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Hội thao.

Tổ trọng tài đang làm nhiệm vụ tại Hội thao.

Thông qua các nội dung thi, các đội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nghiêm túc, khẩn trương và khả năng phối hợp xử lý tình huống, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng phương tiện, dụng cụ chữa cháy và khả năng triển khai lực lượng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại cơ sở.

Một số hình ảnh tại Hội thao.

Kết thúc Hội thao, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng cho những đội thi có thành tích xuất sắc, gồm 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích. Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần tập luyện nghiêm túc, ý thức trách nhiệm và những nỗ lực của các đội thi trong suốt quá trình tham gia Hội thao.

Đại diện Ban Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai cùng cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 6 đã quan tâm, hỗ trợ chuyên môn và phối hợp tổ chức Hội thao. Qua đó tiếp tục thắt chặt mối quan hệ phối hợp, đoàn kết giữa đơn vị cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phụ trách địa bàn.

Đồng chí chủ trì phát biểu kết thúc Hội thao.

Hội thao kỹ thuật chữa cháy quần chúng năm 2026 là dịp để lực lượng PCCC cơ sở giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng thực hành và khả năng phối hợp xử lý các tình huống cháy, nổ. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng PCCC cơ sở ngày càng vững mạnh, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và xử lý hiệu quả các sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn.