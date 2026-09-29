Đội cầu mây nữ Việt Nam từng rất căng thẳng vì thua Lào

Từ trái qua lần lượt là Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên. Ảnh: Hiếu Chiến.

Ở chung kết đôi nữ ASIAD 20 diễn ra vào sáng 29/9, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên đã giúp Việt Nam thắng Philippines 2-0 (15-8, 15-4) và mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Ít ai nghĩ hành trình đến chức vô địch của đội tuyển lại khởi đầu bằng một thất bại. Ở trận ra quân vòng bảng, cầu mây nữ Việt Nam để thua Lào 1-2.

"Lần đầu ra quân bọn em đã để thua Lào 1-2 nên rất căng thẳng. Nhưng đó cũng là kinh nghiệm để bọn em cố gắng nhiều hơn", đội trưởng Thu Trang chia sẻ sau trận.

HLV Trần Thị Vui nhìn nhận đội tuyển đã gặp không ít khó khăn ở giai đoạn đầu: "Chúng ta đã khó khăn ở lượt đấu đầu tiên. Khi vào trận, các em vấp một chút về tâm lý cũng như kỹ thuật. Nhưng qua từng trận, các em thi đấu hay dần lên, đúng như kỳ vọng của Ban huấn luyện. Chúng tôi kỳ vọng trận cuối cùng phải là trận hay nhất".

"Hôm nay Ly và Trang làm tuyệt vời, không có gì phải chê. Chúng ta không để một kẽ hở nào cho Philippines vùng lên", HLV Trần Thị Vui nói.

Trước trận chung kết, Ban huấn luyện cũng phải cân nhắc kỹ phương án nhân sự ở vị trí tấn công. Ở bán kết gặp Hàn Quốc, Hồng Liên được tung vào sân khi Việt Nam bị dẫn 3-6 và tạo ra bước ngoặt. Tuy nhiên, HLV Trần Thị Vui vẫn quyết định đặt niềm tin trở lại vào Khánh Ly ở trận tranh huy chương vàng.

"Cả Ly và Liên đều có điểm mạnh. Liên có sự ổn định, còn Ly có sự sắc sảo. Hôm qua Liên làm rất tốt trận bán kết, còn những trận trước Ly cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày hôm nay, Ban huấn luyện tiếp tục giao niềm tin cho Ly và Ly đã không phụ sự kỳ vọng", HLV Trần Thị Vui chia sẻ.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam sau chiến thắng ở chung kết đôi nữ ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Theo HLV trưởng đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, Ban huấn luyện xác định lợi thế thể hình và khả năng dứt điểm là chìa khóa trong trận gặp Philippines.

"Chúng tôi nói với các VĐV rằng mình có lợi thế về thể hình thì phải tận dụng triệt để, tấn công thật quyết liệt để đối thủ không phòng ngự được. Hôm qua Philippines bắt được rất nhiều pha tấn công của Lào, nhưng hôm nay Ly dứt điểm rất sắc sảo nên họ không xử lý được. Đây là một trong những yếu tố mấu chốt để chúng ta giành chiến thắng", HLV Trần Thị Vui nói.

Với Khánh Ly, trận chung kết còn mang ý nghĩa của một cuộc vượt qua chính mình. Một ngày trước đó, cô gái 23 tuổi không giấu được thất vọng sau khi chưa thể hiện tốt ở bán kết và phải thay ra.

"Hôm qua cô tin tưởng em ở trận bán kết nhưng em làm chưa tốt nên em cảm thấy rất thất vọng về bản thân. Hôm nay mình đã làm được nên cảm xúc khác rất nhiều, không thể kìm được. Em vừa vui, vừa xúc động vì mình đã vượt qua được bản thân", Khánh Ly chia sẻ.

Trong khi đó, Thu Trang bước vào trận chung kết với vấn đề ở lưng và từng hai lần cần sự chăm sóc của bác sĩ ở trận bán kết.

"Phần lưng của em bị đau từ mấy ngày trước rồi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến trận đấu của em", Thu Trang chia sẻ.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam nhận phần thưởng ngay sau khi giành HCV đôi nữ ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Ngay sau chức vô địch của đội cầu mây đôi nữ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh gửi lời chúc mừng tới đội tuyển và chỉ đạo Đoàn thể thao Việt Nam kịp thời thưởng nóng để động viên thành tích thi đấu.

Với tấm HCV đôi nữ, cầu mây Việt Nam khép lại ASIAD 20 với 1 HCV và 1 HCĐ. Trước đó, ngày 28/9, đội cầu mây nam gồm Nguyễn Văn Nhân, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh giành HCĐ nội dung regu sau khi dừng bước ở bán kết.

Thành tích của Thu Trang, Khánh Ly và Hồng Liên đồng thời nâng thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam lên 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, tổng cộng 20 huy chương tính đến sau trận chung kết sáng 29/9.

Đây cũng là lần đầu sau 20 năm cầu mây Việt Nam trở lại ngôi vô địch nội dung đôi nữ ASIAD, kể từ chức vô địch tại Doha 2006.