Đội Cao su Điện Biên giành giải Nhất toàn đoàn Hội thi 'Bàn tay vàng'

Hội thi có 14 thí sinh tuyển chọn từ các đơn vị sản xuất trực thuộc công ty tham gia 3 phần thi gồm: Lý thuyết, dụng cụ và thực hành. Trong đó, nội dung thi tập trung đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng sử dụng dụng cụ, thao tác kỹ thuật và khả năng vận dụng quy trình vào thực tế khai thác, thu hoạch mủ cao su.

Thí sinh tham gia phần thi thực hành.

Sau 2 ngày tranh tài, hội thi đã tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao tay nghề, ý thức trách nhiệm và việc chấp hành quy trình kỹ thuật của công nhân khai thác mủ cao su.

Hội thi là dịp để Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên đánh giá thực chất trình độ tay nghề của đội ngũ công nhân; phát hiện, biểu dương những cá nhân có kỹ năng nghề nghiệp tốt, tinh thần trách nhiệm và ý thức tuân thủ quy trình sản xuất.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao danh hiệu Kiện tướng, Thợ giỏi cùng các giải “Bàn tay vàng” thu hoạch mủ cao su năm 2026 cho các thí sinh. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Đội Cao su Điện Biên.