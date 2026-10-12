Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 5 tổ chức triên khai kiểm tra, đánh giá mô hình "Trường học an toàn PCCC" trên địa bàn quản lý

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn học đường, Đội Khu vực 5 đã khẩn trương tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các trường học hoàn thiện thủ tục đăng ký tham gia phong trào. Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá cho 06 trường học trên địa bàn đã cho thấy sự quyết liệt của đơn vị nhằm hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Công tác kiểm tra, chấm điểm được đoàn công tác thực hiện toàn diện, khách quan và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I của Kế hoạch. Để được Ban Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xét công nhận, các trường học phải đạt từ 80/100 điểm trở lên và tuyệt đối không vi phạm các quy định về PCCC.

Tiến hành kiểm tra, đánh giá chấm điểm “Trường học an toàn PCCC”.

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường, hệ thống trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ. Đồng thời, đoàn cũng kiểm tra hồ sơ quản lý, năng lực ứng phó cũng như kỹ năng thoát nạn của đội ngũ giáo viên, công nhân viên và các em học sinh khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

Cán bố kiểm tra, hướng dẫn, duy trì hoạt động hệ thống chữa cháy, phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Việc triển khai xây dựng mô hình “Trường học an toàn PCCC” đóng vai trò cốt lõi trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà trường và học sinh, giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ phát sinh cháy nổ. Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra thực tế, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 5 sẽ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình lên Ban Lãnh đạo Phòng thẩm định và ra quyết định công nhận chính thức. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học đã đạt chuẩn để tổ chức lễ ra mắt mô hình, kết hợp tuyên truyền pháp luật và thực tập phương án chữa cháy có huy động xe chuyên dụng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đội CC và CNCH Khu vực 5 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH với các trường học trong việc tiếp tục duy trì mô hình sẽ là chìa khóa vàng để xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, giúp các bậc phụ huynh luôn an tâm khi con em mình tới trường.