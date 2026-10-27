Đôi cánh Davis tạo nên lợi thế tầm bay của oanh tạc cơ B-24

Nhìn từ bên ngoài, B-24 Liberator dễ nhận ra nhờ đôi cánh dài, thân máy bay rộng và cụm đuôi kép. Trong số những đặc điểm đó, thiết kế cánh Davis là một yếu tố quan trọng giúp chiếc oanh tạc cơ Mỹ đáp ứng yêu cầu bay đường dài.

Không giống cách tiếp cận thiên về ngoại hình đồ sộ, thiết kế B-24 tập trung vào hiệu quả khí động học.

Đôi cánh lớn giúp giảm lực cản đáng kể.

Nhờ đó, máy bay có thể khai thác nhiên liệu hiệu quả hơn trong hành trình dài. Khả năng mang lượng nhiên liệu lớn cũng hỗ trợ B-24 thực hiện các phi vụ xuyên biển hoặc tấn công mục tiêu cách xa căn cứ.

B-24 có sải cánh khoảng 33,5 m, chiều dài thân khoảng 20 m và sử dụng 4 động cơ Pratt & Whitney R-1830. Trên biến thể B-24D, mỗi động cơ có công suất khoảng 1.200 mã lực.

Tốc độ tối đa được công bố vào khoảng 488 km/h, trong khi tầm bay và tải trọng bom thay đổi theo biến thể, lượng nhiên liệu, vũ khí và điều kiện nhiệm vụ.

Một ưu điểm khác của thiết kế là khoang bom lớn, được bố trí trong thân máy bay. Cấu trúc này cho phép B-24 mang nhiều loại bom theo yêu cầu tác chiến.

Càng đáp ba bánh cũng tạo ra khác biệt so với một số máy bay ném bom cùng thời, trong đó có B-17 sử dụng cấu hình càng đáp truyền thống với bánh đuôi.

Tuy nhiên, hiệu suất không đồng nghĩa với sự dễ dàng trong vận hành. Đôi cánh được thiết kế nhằm tối ưu khả năng bay đường dài cũng khiến máy bay có những đặc điểm xử lý riêng.

B-24 đòi hỏi phi công và đội bảo dưỡng phải nắm rõ giới hạn vận hành, đặc biệt khi cất cánh, hạ cánh hoặc xử lý hư hại chiến đấu.

Cấu trúc cánh và hệ thống nhiên liệu cũng khiến khả năng sống sót sau khi trúng đạn trở thành vấn đề đáng quan tâm.

Trong chiến tranh, máy bay thường phải đối mặt với hỏa lực phòng không, tiêm kích đánh chặn và điều kiện thời tiết bất lợi.

Dù vậy, B-24 vẫn chứng minh giá trị trong các nhiệm vụ đòi hỏi tầm bay xa. Thiết kế của nó cho thấy một nguyên tắc quan trọng trong hàng không quân sự: hiệu quả không đến từ một thông số đơn lẻ, mà từ sự cân bằng giữa khí động học, nhiên liệu, tải trọng, động cơ và yêu cầu tác chiến.