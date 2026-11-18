Nghệ nhân hướng dẫn thanh thiếu niên và phụ nữ phường Thống Nhất thực hành kỹ thuật dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Jrai.

Từ những lớp học nghề ngay tại thôn, làng đến kết nối tuyển dụng với doanh nghiệp, Gia Lai đang chuyển hướng đào tạo theo nhu cầu thực tế của người dân và thị trường lao động.

Đáng chú ý, từ năm 2021 đến nay, hơn 8.500 lao động vùng cao, miền núi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đã được hỗ trợ học nghề thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia. Không chỉ trang bị kỹ năng, tỉnh hướng đến mục tiêu giúp người lao động có việc làm, tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.

Phát huy nghề truyền thống, tạo thêm sinh kế

Tại nhà rông Tổ dân phố Plei Kép, phường Thống Nhất (Gia Lai), 20 thanh thiếu niên và phụ nữ địa phương tham gia lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm. Khác với các lớp học nghề trước đây vốn nặng về lý thuyết, lớp truyền dạy tại Plei Kép lần này dịch chuyển mạnh sang thực hành thực tế.

Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Rơ Chăm Nghị (xã Ia Mơ Nông), học viên được tìm hiểu về nguyên liệu, hoa văn, cách phối màu và trực tiếp thực hành kỹ thuật dệt truyền thống của đồng bào Jrai.

Không chỉ góp phần gìn giữ nghề truyền thống, hoạt động còn mở ra hướng kết hợp sản phẩm thủ công với quảng bá văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó, những giá trị văn hóa bản địa có thêm cơ hội được khai thác, trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Từ năm 2021 đến nay, Gia Lai đã huy động nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) cùng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để mở rộng đào tạo nghề.

Các địa phương đã tổ chức hơn 400 lớp cho trên 8.500 lao động vùng cao, miền núi. Điểm đáng chú ý là công tác đào tạo từng bước chuyển từ cách làm dàn trải sang lựa chọn nghề phù hợp với điều kiện từng địa bàn và khả năng tiếp nhận của người lao động.

Từ những nghề truyền thống đến các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo nghề tại Gia Lai là phải xuất phát từ điều kiện thực tế, lợi thế của từng địa bàn và nhu cầu của người lao động. Đây cũng là định hướng tỉnh đang tập trung triển khai nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, gắn học nghề với giải quyết việc làm.

Chuyển từ đào tạo sẵn có sang đáp ứng nhu cầu thị trường

Định hướng đào tạo theo nhu cầu thực tế tiếp tục được Gia Lai triển khai trong Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026, từ ngày 30/9/2026 đến ngày 10/1/2027.

Theo bà Nguyễn Thị Thế Vy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, ngành đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề, đồng thời gắn hoạt động này với giải quyết việc làm và cung ứng lao động. Sở đã phối hợp, hướng dẫn 15 xã hoàn thiện các điều kiện tổ chức đào tạo cho lao động nông thôn.

Tính đến ngày 20/10/2026, 15 xã đã triển khai đào tạo nghề cho 738 lao động, đạt 95,1% chỉ tiêu 776 người. Trong đó, 448 người học nghề nông nghiệp, 290 người học nghề phi nông nghiệp; có 412 học viên là người dân tộc thiểu số, chiếm hơn 55%.

Đáng chú ý, chương trình có 54 người thuộc hộ nghèo, 148 người thuộc hộ cận nghèo, 17 người thuộc hộ mới thoát nghèo và 15 người khuyết tật. Qua đó có 556 người được hỗ trợ tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình; 220 người được kết nối, giới thiệu việc làm tại doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đầu ra việc làm là thước đo hiệu quả đào tạo

Trên phạm vi toàn tỉnh, Chiến dịch 100 ngày đêm đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 3.367 người, góp phần hoàn thành chỉ tiêu 6.020 lao động nông thôn được đào tạo trong năm 2026. Cùng với đó, tỉnh phấn đấu tổ chức ít nhất 30 phiên giao dịch việc làm, giới thiệu và cung ứng ít nhất 1.864 lao động cho doanh nghiệp, dự án trên địa bàn.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai phối hợp với địa phương tổ chức phiên giao dịch việc làm tại phường An Nhơn.

Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 12.500 lao động nông thôn học nghề nông nghiệp, ngành nghề nông thôn trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Tỉnh hướng đến tỷ lệ ít nhất 85% lao động sau đào tạo có việc làm ổn định hoặc tiếp tục công việc cũ nhưng năng suất, chất lượng và thu nhập được cải thiện.

Để những mục tiêu này trở thành kết quả thực chất, cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa chính quyền, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị sử dụng lao động; đồng thời theo dõi tình hình việc làm, khả năng vận dụng kỹ năng và thu nhập của học viên sau đào tạo. Việc kiểm tra, giám sát cũng cần đi sâu vào chất lượng từng lớp học, tránh tình trạng người lao động hoàn thành khóa học nhưng không có điều kiện phát huy nghề đã học.

Với người nghèo, người cận nghèo và lao động thu nhập thấp, giá trị của một khóa học không chỉ nằm ở kiến thức hay chứng chỉ được cấp, mà còn ở khả năng chuyển hóa kỹ năng thành việc làm, sinh kế và nguồn thu nhập ổn định. Đây cũng là thước đo quan trọng để đào tạo nghề thực sự trở thành giải pháp góp phần giảm nghèo bền vững tại Gia Lai./.