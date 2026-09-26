Đội bóng Thanh Hóa tăng cường kết nối với cộng đồng người hâm mộ

Tại chương trình, người dân được gặp gỡ, trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ. Không khí tại khu vực bán áo đấu diễn ra vui tươi, sôi động.

Gia đình ông Nguyễn Thế Phong là một trong những người có mặt sớm tại chương trình. Ông cùng con trai Nguyễn Thế Huynh mua áo đấu và chụp ảnh lưu niệm với cầu thủ Lovric.

Ông Phong cho biết mình là cổ động viên nhiệt tình của đội bóng Thanh Hóa, thường xuyên đến sân theo dõi các trận đấu. Chiếc áo vừa mua sẽ được ông mặc khi tới sân cổ vũ đội bóng.

“Đây là áo của đội bóng quê hương, tôi sẽ mặc đến sân mỗi trận để cổ vũ và góp phần “phủ vàng” khán đài”, ông Phong chia sẻ.

Những trận đấu của CLB Thanh Hóa thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trong làng. Vì thế, việc được trực tiếp gặp cầu thủ ngay tại địa phương mang đến trải nghiệm đặc biệt, nhất là với các em nhỏ.

Trong khuôn khổ chương trình, CLB Thanh Hóa cũng trao tặng áo đấu cho một số em nhỏ và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Các cầu thủ trực tiếp giúp các em lựa chọn, thử áo, chụp ảnh cùng người dân trong làng.

Những khoảnh khắc đời thường ấy giúp khoảng cách giữa cầu thủ chuyên nghiệp và người hâm mộ được rút ngắn.

Áo đấu mới của CLB Thanh Hóa đang nhận được sự quan tâm lớn. Bộ trang phục mùa giải 2026/2027 giữ màu vàng truyền thống trên sân nhà, cùng màu đỏ cho sân khách. Sức mua tăng mạnh sau khi mùa giải khởi tranh và đến nay CLB đã bán hơn 5.000 áo đấu.

Với nhiều người hâm mộ, khoác lên mình chiếc áo của CLB cũng là cách thể hiện tình cảm với đội bóng quê hương. Hình ảnh những cổ động viên mặc áo vàng trên khán đài vì thế trở thành một phần của bầu không khí bóng đá Thanh Hóa.

Từ những trận đấu cuối tuần đến các chương trình giao lưu tại cộng đồng, CLB Thanh Hóa đang có thêm nhiều cách để kết nối với người hâm mộ.

Trên sân cỏ, các cầu thủ hướng đến lối chơi cống hiến và những kết quả tốt để đáp lại niềm tin của người hâm mộ. Ở trận đấu tiếp theo, CLB Thanh Hóa sẽ hành quân đến sân Lạch Tray gặp CLB Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 3 V.League 2026/2027.