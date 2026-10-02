'Đội bóng nữ làng Xuân' tập 9: Đại uý công an Trần Chiến Thắng làm huấn luyện viên

Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 9 lên sóng tối nay, 2/10, Yến (Đan Lê) đã xiêu lòng trước sự tốt bụng của Minh (Thảo My) nên quyết định tham gia vào đội bóng làng Xuân. Càng gần đến ngày thi đấu, toàn đội càng hạ quyết tâm cao độ nhất là khi có Đại uý Trần Chiến Thắng (Long Hoàng) làm huấn luyện viên. Ngay khi vừa nhận nhiệm vụ, Đại uý Thắng liền chấn chỉnh tinh thần của cả đội, yêu cầu Dung và Tâm phải đoàn kết.

Ông Tài không hề muốn đội bóng làng Xuân giành chiến thắng để dễ bề ‘đòi đất’ và với một người xấu nết như ông Tài rất có thể đội bóng của Minh sẽ gặp phải nhiều tình huống khó lường. Bá (Võ Hoài Vũ) và Linh cũng nhìn rõ bộ mặt thật của ông Tài nên cũng đã có những dự tính để bảo vệ đội bóng của làng.

Ngày thi đấu cuối cùng đã diễn ra nhưng đội làng Xuân đang gặp bất lợi vì đội đối thủ có sự góp mặt của cầu thủ chuyên nghiệp Hồng Phương. Vì vậy, Bá bàn với Linh tìm cách để Hồng Phương không thể ra sân, kể cả việc phải chơi xấu đối thủ sau lưng Minh. Bá cố thuyết phục Linh đồng ý bởi bảo vệ đội bóng cũng là bảo vệ uy tín của bố cô.

Bá và Minh sẽ làm gì? Quốc phản ứng thế nào khi vợ tham gia đội bóng? Diễn biến chi tiết Đội bóng nữ làng Xuân tập 9 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.