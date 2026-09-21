Đội bóng nữ Đắk Đoa về với CLB Hoàng Anh Gia Lai, hướng tới sân chơi chuyên nghiệp

Ngày 21/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ chuyển giao đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa sang CLB Hoàng Anh Gia Lai và trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho VĐV bóng đá có thành tích xuất sắc tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I năm 2026.

Theo thỏa thuận, UBND xã Đắk Đoa thống nhất để Công ty Cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa. Việc chuyển giao nhằm duy trì, phát triển phong trào bóng đá nữ trên địa bàn; đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo điều kiện để các vận động viên được tập luyện, thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh, quốc gia và những giải đấu phù hợp.

Sau khi được tiếp nhận, đội bóng sẽ được tạo điều kiện tham gia các giải đấu, trận giao hữu và những sân chơi phù hợp để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ từng bước làm quen với môi trường thi đấu có tính cạnh tranh cao, hướng tới mục tiêu xa hơn là bóng đá chuyên nghiệp.

Lễ chuyển giao đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa sang Công ty Cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: UBND tỉnh

Đáng chú ý, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu từng bước xây dựng lực lượng, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đội bóng nữ Đắk Đoa có thể tham dự Giải vô địch quốc gia vào năm 2027. Đây là dấu mốc đặc biệt đối với những cô gái đã làm nên câu chuyện đẹp tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I năm 2026.

Tại giải đấu quy mô toàn quốc trên, các cầu thủ Đắk Đoa đã thi đấu với tinh thần giàu nhiệt huyết, đoàn kết, kỷ luật và khát vọng. Từ một đội bóng mang đậm dấu ấn phong trào, những cô gái vùng đất Tây Nguyên đã lần lượt vượt qua nhiều đối thủ để tiến vào trận chung kết và giành ngôi Á quân.

Thành tích này không chỉ là phần thưởng cho những tháng ngày tập luyện mà còn cho thấy tiềm năng của bóng đá nữ ở cơ sở, nơi nhiều cầu thủ vừa chơi bóng vừa trở về với nương rẫy, gia đình và công việc thường ngày sau mỗi trận đấu.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa. Ảnh: UBND tỉnh

Việc được Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận mở ra một hành trình mới: Thay vì chỉ dừng lại ở một giải đấu, các cầu thủ Đắk Đoa sẽ có thêm điều kiện để tập luyện bài bản, được thi đấu thường xuyên và từng bước nâng cao trình độ.

Với những cầu thủ đã từng gây ấn tượng tại VTV Cup 2026, việc được bước vào một môi trường đào tạo và thi đấu chuyên nghiệp không chỉ là cơ hội phát triển sự nghiệp mà còn có thể trở thành động lực để nhiều cô gái khác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn theo đuổi bóng đá.

Các cầu thủ Đắk Đoa đã thi đấu với tinh thần giàu nhiệt huyết, đoàn kết, kỷ luật và khát vọng tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I năm 2026. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã trao Bằng khen cho các vận động viên Đội bóng đá nữ Đắk Đoa vì có thành tích xuất sắc tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I năm 2026.

Phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với nền tảng đã có, sự đầu tư và môi trường tập luyện mới, những cô gái Tây Nguyên đang đứng trước cơ hội biến niềm đam mê từng được nuôi dưỡng trên những sân bóng quê nhà thành hành trình dài hơn trên sân cỏ chuyên nghiệp.