Bournemouth đang thi đấu thăng hoa.

Ngay cả những Arsenal, Man City hay Liverpool cũng không đạt đỉnh phong độ như Bournemouth. Đội bóng của HLV Marco Rose vừa đánh bại Nottingham Forest 2-0, qua đó chen chân vào top 4 Premier League và vượt mặt Chelsea trên bảng xếp hạng.

Ít ai nghĩ Bournemouth có thể lột xác mạnh mẽ đến vậy sau thất bại nặng nề 1-5 trước Chelsea hôm 10/10. Kể từ cú vấp ngã đó, đội chủ sân Vitality Stadium trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác để thiết lập chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong hành trình đó, họ đả bại MU, AC Milan lẫn Aston Villa đều với tỷ số 3-0.

Trận tiếp đón Nottingham Forest trở thành cơ hội để thầy trò HLV Rose nối dài mạch thăng hoa. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép bằng tốc độ và khả năng phối hợp của hàng công. Phút 19, Bournemouth cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số nhờ công của Evanilson.

Đây là trận thứ sáu liên tiếp tiền đạo người Brazil ghi bàn, thiết lập cột mốc chưa từng có đối với một cầu thủ Bournemouth tại giải đấu cao nhất nước Anh. Evanilson cũng cho thấy hiệu suất đáng nể khi đóng góp trực tiếp vào 10 bàn thắng, vượt qua nhiều chân sút nổi tiếng và chỉ xếp sau Erling Haaland.

Bournemouth sở hữu phong độ tốt nhất Premier League hiện tại.

Trước khi hiệp một khép lại, Bournemouth tiếp tục khiến đối thủ choáng váng. Evanilson chuyển trạng thái nhanh, mở ra khoảng trống bên cánh trái cho Marcus Tavernier. Đường căng ngang chính xác của cầu thủ này được Justin Kluivert kết thúc gọn gàng ở cột xa, nhân đôi cách biệt.

Nottingham Forest nỗ lực tìm bàn gỡ sau giờ nghỉ nhưng bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Đoàn quân của HLV Oliver Glasner kiểm soát bóng và tung ra 13 cú sút, song không lần nào đưa bóng đi trúng đích.

Chiến thắng 2-0 giúp Bournemouth lần đầu tiên trong lịch sử giành 5 trận thắng liên tiếp tại Premier League. Nếu tính trên mọi đấu trường, con số được nâng lên thành 9. Đáng chú ý, đội bóng này còn toàn thắng cả 4 trận tại Europa League, qua đó chia sẻ ngôi đầu với Benfica.

Từ vị thế một đội bóng chật vật đầu mùa, Bournemouth giờ đây vượt qua nhiều đội bóng lớn để góp mặt trong top 4 Premier League. Dưới bàn tay HLV Rose, đội chủ sân Vitality nổi lên như một hiện tượng đáng gờm, khiến cuộc đua ở nhóm đầu bóng đá Anh trở nên khó lường hơn.