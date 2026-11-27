Bournemouth ngược dòng đánh bại Celta Vigo dù phải chơi thiếu người từ phút 22.

Bournemouth tiếp tục hành trình ấn tượng tại Europa League bằng chiến thắng 2-1 trên sân Celta Vigo rạng sáng 27/11. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Marco Rose phải thi đấu với 10 người từ phút 22 nhưng vẫn ngược dòng thành công.

Chiến thắng này giúp Bournemouth trở thành CLB Anh đầu tiên thắng cả năm trận mở màn trong một chiến dịch cúp châu Âu. Đội bóng nước Anh cũng duy trì thành tích toàn thắng tại Europa League mùa này, qua đó củng cố vị trí dẫn đầu bảng đấu gồm 36 đội.

Trận đấu khởi đầu không thuận lợi với Bournemouth. Phút 19, Iago Aspas tận dụng khoảng trống trong vòng cấm để dứt điểm bằng chân trái, đưa Celta Vigo vượt lên dẫn trước.

Chỉ ba phút sau, đội khách chịu thêm tổn thất khi Bafode Diakite nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với Couhaib Driouech. Bournemouth buộc phải chơi phần lớn thời gian còn lại với 10 cầu thủ.

Tuy nhiên, bất lợi quân số không khiến đội bóng Anh đánh mất khả năng tấn công. Ngay đầu hiệp hai, Alvaro Rodríguez đánh đầu gỡ hòa 1-1 sau đường tạt bóng của Amine Adli.

Đến phút 78, Bournemouth hoàn tất màn ngược dòng. Marcus Tavernier chuyền ngang thuận lợi để Rayan dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 2-1. Celta Vigo tưởng như có thể giành lại một điểm ở những phút cuối, nhưng bàn thắng của Ferran Jutgla không được công nhận vì lỗi việt vị.

Rayan ghi bàn quyết định, giúp Bournemouth duy trì thành tích toàn thắng tại Europa League.

Chiến thắng tại Tây Ban Nha nối dài chuỗi thắng của Bournemouth lên 10 trận trên mọi đấu trường. Riêng tại Europa League, đội bóng này toàn thắng cả năm lượt trận đầu tiên, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Đáng chú ý, Bournemouth đang có mùa giải đầu tiên tham dự đấu trường châu Âu. Việc lập tức tạo nên dấu mốc lịch sử cho bóng đá Anh cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng của đội bóng này dưới thời Marco Rose.

Bournemouth hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Europa League với 15 điểm, hơn Bayer Leverkusen 3 điểm. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, đội bóng Anh có cơ hội giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội.